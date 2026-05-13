Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»

Лазарев свозил сына на класико: он фанат «Реала» и знает все.

Певец Сергей Лазарев свозил своего сына Никиту на класико «Реал» – «Барселона » (2:0).

«Друзья, хочу сделать сюрприз своему сыну. Он фанат «Реала », смотрит все матчи и знает вообще все.

Сейчас мы полетим на матч. Он вообще не знает об этом. Сказал ему, что мы летим в поездку», – сказал певец.

Места артиста и его сына оказались на трибуне болельщиков «Барселоны». После матча сын Сергея расплакался из-за поражения любимой команды.