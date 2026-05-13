Видео
11

Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»

Лазарев свозил сына на класико: он фанат «Реала» и знает все.

Певец Сергей Лазарев свозил своего сына Никиту на класико «Реал» – «Барселона» (2:0).

«Друзья, хочу сделать сюрприз своему сыну. Он фанат «Реала», смотрит все матчи и знает вообще все.

Сейчас мы полетим на матч. Он вообще не знает об этом. Сказал ему, что мы летим в поездку», – сказал певец.

Места артиста и его сына оказались на трибуне болельщиков «Барселоны». После матча сын Сергея расплакался из-за поражения любимой команды.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: соцсети Сергея Лазарева
контент
logoЛа Лига
Сергей Лазарев
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoболельщики
музыка
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Даже Флорентино Перес не приехал, поберёг свои нервы, а Лазарев сына решил не жалеть.
Типичные фанаты мадрида:)) Не видел его с женой, дети от Топалова я так понимаю?:))
Ответ rigobersong
Типичные фанаты мадрида:)) Не видел его с женой, дети от Топалова я так понимаю?:))
Уверен, что и Криштиану для сына Лазарева редкий красавчик, папа не даст соврать)
Ответ rigobersong
Типичные фанаты мадрида:)) Не видел его с женой, дети от Топалова я так понимаю?:))
Для тебя чисто ) "По официальной версии, детей родила суррогатная мать, но биологическая мать у них одна — анонимная женщина " - вики
Я знал что за Мадрид болеют нестандартные
Не лучший сезон он выбрал))
“После матча сын расплакался…” - отец года.
А кто отец то? И вроде нельзя у нас, чтобы дети с Элтон Джонами жили.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
СКА играет с «Апсны» в 4-м туре Медиалиги
26 минут назадLive
«Банка» уступила «Юнисону» в серии буллиталити в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 10:15
2Drots сыграют с FC Vibe Кузнецова, «Амкал» против «Народной Команды» в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 08:05
Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»
вчера, 19:09
Экс-нападающий ПСК и «Кубань Холдинг» Захаров – новый игрок «Амкала»
вчера, 18:12
Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»
вчера, 17:17Видео
«Лига и так популярна, без вас». Мусагалиев о работе медиафутбольных пабликов
вчера, 14:07
«Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», было бы похоже еще больше». Гурцкая о «Пари НН» – ЦСКА
вчера, 11:56
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
вчера, 09:18
Погребняк о бое с рэпером Гуди: «За 300 млн рублей подумал бы»
14 мая, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о бойцовской карьере Кудряшова: «Пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно»
57 минут назад
Рэпер Мот – хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
вчера, 15:01
Рэпер Дрейк подколол Леброна Джеймса в слитой песне: «Я настоящий ниггер, а он нет»
14 мая, 19:49
Васин о Медиалиге: «Дал понять, что не горю желанием. Хотелось спокойно играть в падел и путешествовать по другим странам»
14 мая, 19:30
«Титов, Павлюченко, Зобнин». Рэпер Yanix назвал любимых футболистов «Спартака»
14 мая, 11:44Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
13 мая, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Президент «Амкала» Герман: «От всех болельщиков «Зенита» пожелаем удачи «Динамо»
10 мая, 12:51Видео
Рекомендуем