«Никогда не приму извинения этого человека». Футболистка FC ViBE Думич подарила майку сборной России пострадавшему от действий Галбацдибирова

Клуб футболиста Ахмедпаши Галбацдибирова FC ViBE извинился перед пострадавшим в инциденте с отобранной футболкой хавбека «Краснодара » Эдуарда Сперцяна после матча с «Динамо ».

Галбацдибиров после игры Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» прямо на стадионе отобрал у подростка Тимофея футболку Сперцяна.

В момент инцидента рядом с Тимофеем находился его друг Даниил – именно он был в кадре на распространившемся видео . Сегодня представитель и игрок FC ViBE Ирина Думич встретилась с Даниилом и подарила ему футболку сборной России.

«Мы от лица клуба FC ViBE приносим извинения тебе [болельщику Даниилу] и Тимофею за этот инцидент. Надеюсь, что больше такое никогда не повторится. В качестве извинений дарим такой скромный подарок. Если есть желание, можете приезжать на любые игры нашего клуба, Медиалиги – мы будем на связи», – сказала Думич.

«Извинения от вас принимаю, а от данного человека – нет, никогда в жизни», – ответил ей Даниил.

Ранее Галбацдибиров созвонился с Тимофеем и извинился за произошедшую ситуацию. Экс-игрок FC ViBE утверждает, что помогал мужчине в зеленой футболке, поверив, что у того ее отобрали. По его словам, он не разобрался в ситуации.

WINLINE Медиалига , где выступает ViBE, пожизненно дисквалифицировала Галбацдибирова из-за этого инцидента, а сам клуб разорвал с ним контракт.

