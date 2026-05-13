  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Никогда не приму извинения этого человека». Футболистка FC ViBE Думич подарила майку сборной России пострадавшему от действий Галбацдибирова
Видео
23

«Никогда не приму извинения этого человека». Футболистка FC ViBE Думич подарила майку сборной России пострадавшему от действий Галбацдибирова

Футболистка FC ViBE подарила футболку пострадавшему от действий Галбацдибирова.

Клуб футболиста Ахмедпаши Галбацдибирова FC ViBE извинился перед пострадавшим в инциденте с отобранной футболкой хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча с «Динамо».

Галбацдибиров после игры Мир РПЛ «Динамо» – «Краснодар» прямо на стадионе отобрал у подростка Тимофея футболку Сперцяна.

В момент инцидента рядом с Тимофеем находился его друг Даниил – именно он был в кадре на распространившемся видео. Сегодня представитель и игрок FC ViBE Ирина Думич встретилась с Даниилом и подарила ему футболку сборной России.

«Мы от лица клуба FC ViBE приносим извинения тебе [болельщику Даниилу] и Тимофею за этот инцидент. Надеюсь, что больше такое никогда не повторится. В качестве извинений дарим такой скромный подарок. Если есть желание, можете приезжать на любые игры нашего клуба, Медиалиги – мы будем на связи», – сказала Думич.

«Извинения от вас принимаю, а от данного человека – нет, никогда в жизни», – ответил ей Даниил.

Ранее Галбацдибиров созвонился с Тимофеем и извинился за произошедшую ситуацию. Экс-игрок FC ViBE утверждает, что помогал мужчине в зеленой футболке, поверив, что у того ее отобрали. По его словам, он не разобрался в ситуации.

WINLINE Медиалига, где выступает ViBE, пожизненно дисквалифицировала Галбацдибирова из-за этого инцидента, а сам клуб разорвал с ним контракт.

Скандал с игроком Медиалиги: отобрал футболку Сперцяна у подростка и угрожал разбить лицо

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал FC ViBE
logoFC ViBE
logoWinline Медиалига
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЭдуард Сперцян
logoпремьер-лига Россия
Светлана Думич
игровая форма
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль пацана, ему будут мстить и за футболку, и за исключение из турнира. Такие люди не спускают ситуацию, не говоря про извинения.
Ответ Алексей Елистратов
Жаль пацана, ему будут мстить и за футболку, и за исключение из турнира. Такие люди не спускают ситуацию, не говоря про извинения.
Какие такие, обычный гопник с Кавказа.....
Ответ Алексей Елистратов
Жаль пацана, ему будут мстить и за футболку, и за исключение из турнира. Такие люди не спускают ситуацию, не говоря про извинения.
Никто ему мстить не будет что за чушь, максимум в интернете что-то напишут
Этот мальчик выглядит раза в полтора крупнее обидчика))))
Ответ Владимир Хоббит
Этот мальчик выглядит раза в полтора крупнее обидчика))))
Не всегда размеры решают.
Важна уверенность, наглость, дух
Ответ Владимир Хоббит
Этот мальчик выглядит раза в полтора крупнее обидчика))))
По нему же видно, что он обычный парень. Даже если он и больше, то сложно что-то сделать с волосатой обезьяной, которая набросилась и отобрала футболку. Не насмерть же ему с неадекватной обезьяной за вещь драться.
Если так дальше пойдет, парень может футболками торговать))
Как-то футболист из Колхети Кака выкрал футболку Кахи Каладзе и убежал. Вся Грузия об,явила поиск Каки. На третьи сутки Каку обнаружили пьяного в винном погребке уже без футболки Кахи. Кака ничего ге помнил куда дел футболку Кахи.
я только понял : футболки Сперцяна сб. России, а дальше какие-то фк, какие-то фамилии.Это Спортс ...
Поступок клуба хороший, но он то в чем виноват?
Чепушила конкретная.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком
13 мая, 12:14Видео
Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
13 мая, 09:25Видео
«Ахмедпаша в очень удрученном состоянии, раскаивается. Пытаемся разобраться, что произошло». Президент FC ViBE о дисквалификации Галбацдибирова
12 мая, 19:54Видео
Рекомендуем
Главные новости
СКА играет с «Апсны» в 4-м туре Медиалиги
16 минут назадLive
«Банка» уступила «Юнисону» в серии буллиталити в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 10:15
2Drots сыграют с FC Vibe Кузнецова, «Амкал» против «Народной Команды» в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 08:05
Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»
вчера, 19:09
Экс-нападающий ПСК и «Кубань Холдинг» Захаров – новый игрок «Амкала»
вчера, 18:12
Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»
вчера, 17:17Видео
«Лига и так популярна, без вас». Мусагалиев о работе медиафутбольных пабликов
вчера, 14:07
«Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», было бы похоже еще больше». Гурцкая о «Пари НН» – ЦСКА
вчера, 11:56
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
вчера, 09:18
Погребняк о бое с рэпером Гуди: «За 300 млн рублей подумал бы»
14 мая, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о бойцовской карьере Кудряшова: «Пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно»
47 минут назад
Рэпер Мот – хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
вчера, 15:01
Рэпер Дрейк подколол Леброна Джеймса в слитой песне: «Я настоящий ниггер, а он нет»
14 мая, 19:49
Васин о Медиалиге: «Дал понять, что не горю желанием. Хотелось спокойно играть в падел и путешествовать по другим странам»
14 мая, 19:30
«Титов, Павлюченко, Зобнин». Рэпер Yanix назвал любимых футболистов «Спартака»
14 мая, 11:44Видео
Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»
13 мая, 20:03Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
13 мая, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Рекомендуем