Тренер Prime Squad Гатагов после поражения от «Банки»: «Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа»

Главный тренер Prime Squad и экс-футболист «Локомотива» Алан Гатагов произнес эмоциональную речь в перерыве и после матча с «Банкой» в 3-м туре WINLINE Медиалиги .

«Банка » обыграла PS (3:1). Клуб Гатагова идет на последнем месте в группе с 0 очков в таблице.

«Дайте я скажу ##### [нахер]! Сели ##### [нахер]! То возьму, это возьму – там и начинается все. Перекладывание ответственности на угловом! Надо забивать! Кому мы проигрываем? Опять эти ###### [ужасные] стандарты!»

Надо вытаскивать из себя! ##### [Зачем] мы все собрались тогда здесь? Как можно ответственность на стандартах перекладывать ##### [нахер]?

В начале недели у нас началось, ##### [блин]. «Мы хотим посидеть», ##### [блин]. Но вот мне воспитание бы не позволило, ######### [проигрывая] два тура, сесть еще и во вторник, в будний день, посидеть, ##### [нахер].

##### [Ерунда] полная! В нормальных командах и домах так нельзя, ##### [блин]!

Вот, ##### [блин], и отпустили, ##### [блин]. Убрали понедельник вам ##### [вообще]! Очень сложно! Ребята, вам дают шанс, ##### [блин], – вы выходите, ##### [блин].

Поэтому, ##### [блин], 13 человек и играют у Алана, ##### [блин]. Кто может сказать, что он все сегодня ##### [полностью] отдал и устал? У вас у половины чистые шорты. У половины!

Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа ##### [блин]! Вы просто все ######## [обнаглевшие]!» – сказал тренер Prime Squad.