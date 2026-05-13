  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Тренер Prime Squad Гатагов после поражения от «Банки»: «Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа»
3

Тренер Prime Squad Гатагов после поражения от «Банки»: «Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа»

Алан Гатагов: как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа.

Главный тренер Prime Squad и экс-футболист «Локомотива» Алан Гатагов произнес эмоциональную речь в перерыве и после матча с «Банкой» в 3-м туре WINLINE Медиалиги.

«Банка» обыграла PS (3:1). Клуб Гатагова идет на последнем месте в группе с 0 очков в таблице.

«Дайте я скажу ##### [нахер]! Сели ##### [нахер]! То возьму, это возьму – там и начинается все. Перекладывание ответственности на угловом! Надо забивать! Кому мы проигрываем? Опять эти ###### [ужасные] стандарты!»

Надо вытаскивать из себя! ##### [Зачем] мы все собрались тогда здесь? Как можно ответственность на стандартах перекладывать ##### [нахер]?

В начале недели у нас началось, ##### [блин]. «Мы хотим посидеть», ##### [блин]. Но вот мне воспитание бы не позволило, ######### [проигрывая] два тура, сесть еще и во вторник, в будний день, посидеть, ##### [нахер].

##### [Ерунда] полная! В нормальных командах и домах так нельзя, ##### [блин]!

Вот, ##### [блин], и отпустили, ##### [блин]. Убрали понедельник вам ##### [вообще]! Очень сложно! Ребята, вам дают шанс, ##### [блин], – вы выходите, ##### [блин].

Поэтому, ##### [блин], 13 человек и играют у Алана, ##### [блин]. Кто может сказать, что он все сегодня ##### [полностью] отдал и устал? У вас у половины чистые шорты. У половины!

Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа ##### [блин]! Вы просто все ######## [обнаглевшие]!» – сказал тренер Prime Squad.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Prime Squad
logoPrime Squad
logoБанка
брань
logoWinline Медиалига
logoАлан Гатагов
logoЛокомотив
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекорд по мату за одну новость на Спортсе", мне кажется
Я эту поговорку видел, но там был не футболист…
Ответ Noken
Я эту поговорку видел, но там был не футболист…
Быть добру
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брейн после поражения от «Банки»: «Очень стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки гостевых команд»
11 мая, 17:17
Рекомендуем
Главные новости
СКА играет с «Апсны» в 4-м туре Медиалиги
50 минут назадLive
«Банка» уступила «Юнисону» в серии буллиталити в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 10:15
2Drots сыграют с FC Vibe Кузнецова, «Амкал» против «Народной Команды» в 4-м туре Медиалиги
сегодня, 08:05
Камил Гаджиев о бое Талалаева и Радимова: «Они не прямо дружат со спортом. Вытащить их в ринг будет сложно»
вчера, 19:09
Экс-нападающий ПСК и «Кубань Холдинг» Захаров – новый игрок «Амкала»
вчера, 18:12
Смолов о проигрыше «Краснодара»: «Динамо» – ни себе ни людям. Когда надо, хер выиграют, но вопреки – могут»
вчера, 17:17Видео
«Лига и так популярна, без вас». Мусагалиев о работе медиафутбольных пабликов
вчера, 14:07
«Это был матч из Медиалиги. Если бы там были Некит из 2Drots и Райзен из «Броуков», было бы похоже еще больше». Гурцкая о «Пари НН» – ЦСКА
вчера, 11:56
«Он лучше бы в Медиалигу пошел, там такие буллиты забивают калеки». Гурцкая о моменте Боселли с «Динамо»
вчера, 09:18
Погребняк о бое с рэпером Гуди: «За 300 млн рублей подумал бы»
14 мая, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
Гаджиев о бойцовской карьере Кудряшова: «Пройдет какое-то время и, возможно, ему снова станет интересно»
сегодня, 10:47
Рэпер Мот – хедлайнер финала седьмого сезона Лига Ставок Media Basket
вчера, 15:01
Рэпер Дрейк подколол Леброна Джеймса в слитой песне: «Я настоящий ниггер, а он нет»
14 мая, 19:49
Васин о Медиалиге: «Дал понять, что не горю желанием. Хотелось спокойно играть в падел и путешествовать по другим странам»
14 мая, 19:30
«Титов, Павлюченко, Зобнин». Рэпер Yanix назвал любимых футболистов «Спартака»
14 мая, 11:44Видео
Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»
13 мая, 20:03Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
13 мая, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Рекомендуем