«Мы как будто клоуны в цирке». Экс-игрок «Амкала» Гуркин о пребывании в клубе

Экс-игрок «Амкала» Гуркин: мы как будто клоуны в цирке.

Экс-игрок медиаклуба «Амкал », блогер Алексей Гуркин рассказал о своем пребывании в команде.

«Не в обиду, но я завидовал одному футболисту в «Амкале». Ему ничего не надо: матч сыграли, пивко выпили – и все хорошо. Он не думает ни о чем, ему не надо думать. Я бы хотел так жить. Это про Чужого (экс-хавбек «Амкала» – Спортс’‘). Он такой: «Роднулькины, все хорошо, играем». Домой поехал – малышка дома. Есть такие ребята.

Я не то чтобы хотел быть таким, но я завидовал: «Вот ему кайфово». Даже мысль такая ему в голову не пришла, а ты сидишь – и в голове все крутится. Не скажу, что это плохо или хорошо, но это есть, и все мы разные.

Когда я был в «Амкале» и медиатусовке, я снимал видео, был тогда на пике. Но я не понимал, зачем я это делаю: что я рекламирую, о чем это все? Мы как будто клоуны в цирке – хи-хи, ха-ха, смешим людей. А живем-то мы для себя.

Деньги хорошие – ну и что? Ты тратишь их на вещи, которые не приносят удовольствия. А я бы хотел просто съездить на рыбалку на неделю. Но у нас игры, спонсорские обязательства, нужно ролик снять, в телефоне ответить. Хотел выкинуть его ##### [подальше] на неделю. Но как я его выкину, если мне ПариМатч напишет?» – сказал Гуркин.

Блогер играл за команду Германа Эль Класико с 2018 года, а в августе 2020-го он объявил об уходе.

В 2022 году он создал команду Tamo Junto , сыгравшую во втором сезоне WINLINE Медиалиги . Большинство игроков в клубе были родом из Бразилии.

Сейчас Гуркин занимается поиском клубов для местных игроков и ищет блогеров для рекламных агентств в Бразилии.