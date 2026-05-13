Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
Сергей Кущенко: Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола.
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» высказался о Медиалиге, отметив ее роль в популяризации баскетбола.
«Медиалига – норм. Все, что по своему звучанию и форме напоминает баскетбол, я могу воспринимать как продвижение. Если аудитория баскетбола хоть немного увеличивается через такие инструментарии, значит это имеет право на жизнь. Наверное, это не развитие баскетбола, а развитие продукта, блогеров и артистов. Но если есть возможность благодаря такой медийной истории увеличить баскетбольную аудиторию – я за.
Баскетбол один на один, два на два, на два кольца, на три кольца – это тоже баскетбол», – отметил Кущенко.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Вид сверху», Единая Лига ВТБ в VK Видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем