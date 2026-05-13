Сергей Кущенко: Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола.

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в новом выпуске тележурнала «Вид сверху» высказался о Медиалиге, отметив ее роль в популяризации баскетбола.

«Медиалига – норм. Все, что по своему звучанию и форме напоминает баскетбол, я могу воспринимать как продвижение. Если аудитория баскетбола хоть немного увеличивается через такие инструментарии, значит это имеет право на жизнь. Наверное, это не развитие баскетбола, а развитие продукта, блогеров и артистов. Но если есть возможность благодаря такой медийной истории увеличить баскетбольную аудиторию – я за.

Баскетбол один на один, два на два, на два кольца, на три кольца – это тоже баскетбол», – отметил Кущенко.