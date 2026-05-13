«Сергей Зубков предпочтительнее Карата под наш футбол». Спортдир «Матч ТВ» Саламатов об уходе Карата
Спортивный директор «Матч ТВ» Никита Саламатов рассказал Спортсу’’ об уходе форварда клуба Карата.
Напомним, Карат покинул «Матч ТВ» после 3-го тура WINLINE МФЛ-7.
«Карат подошел еще два тура назад и сказал, что хочет больше играть. Мы с ним хорошо поговорили. Пришли к тому, что есть причины, почему сейчас его роль в клубе – выходить двенадцатым игроком.
На данный момент есть более предпочтительные футболисты на его позицию под наш футбол. У нас есть высокий габаритный форвард Сергей Зубков. То, как он выглядит в тренировочном процессе, и то, как действует на играх, не оставляет вопросов, что он не будет играть.
Мы были против ухода Влада. Когда они приходили с Виталием Миллером, он сказал интересную фразу: Карат такой футболист, у которого в каждой игре будет момент. Так и получалось.
Мы расстались хорошо, без ругани. Карат в хорошей форме. Не удивлюсь, если мы увидим его в клубе, который продолжает борьбу за плей-офф», – сказал Саламатов представителю Спортса’‘.
В МФЛ-7 Карат провел 1 матч: сыграл 10 минут, не отметился голевыми действиями.
Ранее в медиафутболе Карат выступал за 2Drots, «Амкал», FC Bus и СКА.
