«Сергей Зубков предпочтительнее Карата под наш футбол». Спортдир «Матч ТВ» Саламатов об уходе Карата

Спортдир «Матч ТВ»: Сергей Зубков предпочтительнее Карата под наш футбол.

Спортивный директор «Матч ТВ» Никита Саламатов рассказал Спортсу’’ об уходе форварда клуба Карата.

Напомним, Карат покинул «Матч ТВ» после 3-го тура WINLINE МФЛ-7.

«Карат подошел еще два тура назад и сказал, что хочет больше играть. Мы с ним хорошо поговорили. Пришли к тому, что есть причины, почему сейчас его роль в клубе – выходить двенадцатым игроком.

На данный момент есть более предпочтительные футболисты на его позицию под наш футбол. У нас есть высокий габаритный форвард Сергей Зубков. То, как он выглядит в тренировочном процессе, и то, как действует на играх, не оставляет вопросов, что он не будет играть.

Мы были против ухода Влада. Когда они приходили с Виталием Миллером , он сказал интересную фразу: Карат такой футболист, у которого в каждой игре будет момент. Так и получалось.

Мы расстались хорошо, без ругани. Карат в хорошей форме. Не удивлюсь, если мы увидим его в клубе, который продолжает борьбу за плей-офф», – сказал Саламатов представителю Спортса’‘.

В МФЛ-7 Карат провел 1 матч: сыграл 10 минут, не отметился голевыми действиями.

Ранее в медиафутболе Карат выступал за 2Drots, «Амкал», FC Bus и СКА.

