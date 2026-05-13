  • FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком
FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком

FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом.

FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Эдуарда Сперцяна футболистом Ахмедпашей Галбацдибировым.

Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.

Клуб объявил о расставании с 26-летним защитником:

«После внутренних разбирательств руководство клуба пришло к единогласному решению – в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футболистом.

Мы не одобряем и не поддерживаем подобное поведение игрока в любом его проявлении и прочих обстоятельствах.

Наш клуб еще раз выражает свое сожаление о сложившейся ситуации».

Ранее Галбацдибиров рассказал, что Медиалига была его единственным заработком.

FC ViBE дебютировал в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги. Главный тренер команды – Дмитрий Кузнецов.

Скандал с игроком Медиалиги: отобрал футболку Сперцяна у подростка и угрожал разбить лицо

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал FC Vibe
Замечательные новости,такием существам не место в нормальном обществе,а более того,еще одно подтверждения,что медиафутбол рассадник всекого рода хулиганства и вот таких вот "Прорех на человечестве"
Причем тут вообще медиалига? Ни одного матча не смотрел, но судя по комментариям там все с ножами на поле выходят, колятся в центральном кругу перед игрой, и тд.
Отдельный индивидуум случился, что поделать? Кажется из РПЛ тоже пара ребят за решеткой даже посидела, нет?
А всяких Влутов, Промесов посчитал?
Балбацдебилов, не отчаивайся! Сейчас работы валом, в одном интернете только обратил бы внимание на объявления с пометкой "не штурм"
Элитные беспилотные))👌
такие по фамилии на штурм не ходят, скорее сидят и медальки зарабатывают в тикток войсках
А почему подростку не помогут завести уголовное дело на чучмека за грабеж. Сколько уже сидят за грабеж на улицах мобильников,сумочек,кошельков
Судя по всему Медиалига не была его единственным заработком. Второй заработок и может главный это отбирать вещи у несовершеннолетних.
Эта для дущии браутуха
А вообще, удивительно, какой надо быть никчемностью, что б взрослый человек отжал что-то у ребёнка...
пусть на стройку идет
Ну свою задачу он выполнил. Медиа футбол для этого и существует. Можно конечно было ему еще по щам дать. Но да ладно. Есть как есть.
Было-бы желание. Работу найти можно всегда.
Бацбуцбацдибиров
А коротко - просто ишак.
можно футболки на рынке продавать...ну или в такси...
Материалы по теме
Новое в деле игрока Медиалиги, отнявшего футболку Сперцяна: говорит, что просто не разобрался
13 мая, 22:50
Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
13 мая, 09:25Видео
«Ахмедпаша в очень удрученном состоянии, раскаивается. Пытаемся разобраться, что произошло». Президент FC ViBE о дисквалификации Галбацдибирова
12 мая, 19:54Видео
Медиалига объявила об открытии своего стадиона на 850 зрителей в Солнцево. Первые матчи пройдут осенью в Кубке Лиги
12 мая, 19:03Фото
Стример Мэддисон о футболисте, отобравшем у подростка майку Сперцяна: «Надо возбудить уголовное дело. Человека должны лишить Fan ID, он не должен посещать матчи»
12 мая, 18:32
