FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком
Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.
Клуб объявил о расставании с 26-летним защитником:
«После внутренних разбирательств руководство клуба пришло к единогласному решению – в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футболистом.
Мы не одобряем и не поддерживаем подобное поведение игрока в любом его проявлении и прочих обстоятельствах.
Наш клуб еще раз выражает свое сожаление о сложившейся ситуации».
Ранее Галбацдибиров рассказал, что Медиалига была его единственным заработком.
FC ViBE дебютировал в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги. Главный тренер команды – Дмитрий Кузнецов.
Отдельный индивидуум случился, что поделать? Кажется из РПЛ тоже пара ребят за решеткой даже посидела, нет?