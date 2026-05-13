FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком

FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом.

FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Эдуарда Сперцяна футболистом Ахмедпашей Галбацдибировым.

Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.

Клуб объявил о расставании с 26-летним защитником:

«После внутренних разбирательств руководство клуба пришло к единогласному решению – в одностороннем порядке расторгнуть контракт с футболистом.

Мы не одобряем и не поддерживаем подобное поведение игрока в любом его проявлении и прочих обстоятельствах.

Наш клуб еще раз выражает свое сожаление о сложившейся ситуации».

Ранее Галбацдибиров рассказал , что Медиалига была его единственным заработком.

FC ViBE дебютировал в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги. Главный тренер команды – Дмитрий Кузнецов.

