Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил веселый эпизод в карьере Романа Широкова.

В новым выпуске «Смол ФМ» 36-летний форвард вместе с Павлом Погребняком и Дмитрием Егоровым обсудили нецензурное выступление вратаря «Пари НН » Никиты Медведева , раскритиковавшего болельщиков команды.

Ведущие подкаста обсуждали похожие ситуации в российском футболе, и Смолов вспомнил высказывание экс-футболиста «Зенита » Широкова , назвавшего в 2011 году «дебилами» фанатов, которые жгли файеры на игре Лиги чемпионов с АПОЭЛ (0:0).

Федор Смолов: Для меня легендарное от Ширы – его слова после игры в Лиге чемпионов на «Петровском ». «Я к нему подхожу, он стоит с зажженным файером. Говорю: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!» Вот это хорошо было».

Павел Погребняк: «Поэтому его «Вираж» все время приветствует: «Банана-мама…»?»