Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»
Бывший нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил веселый эпизод в карьере Романа Широкова.
В новым выпуске «Смол ФМ» 36-летний форвард вместе с Павлом Погребняком и Дмитрием Егоровым обсудили нецензурное выступление вратаря «Пари НН» Никиты Медведева, раскритиковавшего болельщиков команды.
Ведущие подкаста обсуждали похожие ситуации в российском футболе, и Смолов вспомнил высказывание экс-футболиста «Зенита» Широкова, назвавшего в 2011 году «дебилами» фанатов, которые жгли файеры на игре Лиги чемпионов с АПОЭЛ (0:0).
Федор Смолов: Для меня легендарное от Ширы – его слова после игры в Лиге чемпионов на «Петровском». «Я к нему подхожу, он стоит с зажженным файером. Говорю: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!» Вот это хорошо было».
Павел Погребняк: «Поэтому его «Вираж» все время приветствует: «Банана-мама…»?»
А вообще Смолов-максимально неприятный персонаж чисто по футбольному. Вместе с Кокориным до 30 лет числился в подающих надежды, раз за разом выбивая себе жирный контакт, ничего толком не показывая... Ну а уж шлейф историй в духе первой полосы МК. Поэтому не удивлен, что Спортс каждый выпуск этого подкаста на цитаты разберерт-кликабельность гарантирована
Я помню интервью Зырянова питерскому ТВ, 5-му каналу кажется, это когда он ещё в Зените играл. Рассказывал как сборная играла в Чухляшке и там наши фанаты что-то подожгли. И он захлёбываясь от восторга рассказывал как пожарные бегали и не знали, что делать. Я посмотрел и ясно увидел подростка 12-13 лет. Типа, этот как даст, а второй как даст, а он ему ещё как даст, а третий как вмажет и т.д. Сейчас он в руководстве Зенита.
Ну, сидим на работе, прочитали интервью. Там пара моментов. Он пишет своему приятелю-футболисту, мол, приколькое вью.
И в ответ: "Нормальное хоть написали-то?"
Чем-то напоминает жену Жиркова в известном интервью- и вроде человек при деле, но как рот откроет- караул)