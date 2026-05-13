14

Минин о лайке Карвахаля поста с критикой Переса: «Может, он и есть крыса? Не думал, что придется сомневаться в нем и Вальверде»

Комментатор Станислав Минин высказался о том, что защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поставил лайк в соцсети под постом с критикой президента «Мадрида» Флорентино Переса.

«Читая про лайк Карвахаля (может, он и есть крыса?), понимаю, что Криш, Карим, Кроос и Модрич ушли вовремя, ушли как легенды, не позорились, не обнажали свои худшие качества – именно в «Реале». Ушел бы вовремя Бэйл, тоже оставил бы о себе только хорошие воспоминания.

Не знаю, когда нужно было уходить Карвахалю. Не думал, что вообще когда-либо придется сомневаться в нем и Вальверде», – написал Минин.

Ранее стало известно, что клуб не предложит Карвахалю новый контракт и летом 34-летний испанец уйдет свободным агентом.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Станислава Минина
14 комментариев
Осталось послушать мнение Пожарского
Кроты, крысы, нытики, диктаторы. А когда-то обсуждали великое трио ББС с Модричем и Кроосом.
Ответ Роман
Кроты, крысы, нытики, диктаторы. А когда-то обсуждали великое трио ББС с Модричем и Кроосом.
На самом деле великое трио Реала было Модрич, Крос и Каземиро. Она были просто заточены на двухматчевые противостояния. А кто там в атаке бегал не так важно, лишь бы не совсем полено типа Игуаина
Крыса - Перес. А Дани - кот-крысолов.
Там Себальос тоже газету заставил извиняться за "урон имиджа" из-за того что те обвинили в его крысятничестве.
А Станислав не поставил бы лайк под этим постом? Ему нравится система Переса?
а может это сам Минин???....
То есть других крыс ты не видишь? А Карвахаля увидел)) предвзято как-то!
Минин больше болельщик чем комментатор.
Минину не надо футбол комментировать, не его тематика
