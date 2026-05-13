  Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине

Отобравший у подростка майку Сперцяна Галбацдибиров извинился перед болельщиком.

Футболист FC ViBE Ахмедпаша Галбацдибиров извинился перед 16-летним болельщиком, у которого отобрал футболку хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча с «Динамо».

Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.

Галбацдибиров созвонился в прямом эфире с болельщиком и извинился за произошедшую за ситуацию. Также Ахмедпаша рассказал свою версию событий телеграм-каналу «Некласико».

Футболист заявил, что Сперцян бросил футболку на трибуну, которая не долетела до болельщиков. Стюард поднял ее и вручил сыну мужчины в зеленой куртке, так как у него был плакат.

16-летний болельщик Тимофей с друзьями отняли футболку у мужчины в зеленой куртке и ребенка. Этот мужчина умолял Ахмедпашу помочь вернуть футболку. Галбацдибиров поверил незнакомцу и решил помочь вернуть майку, не разобравшись полностью в ситуации.

Галбацдибиров сообщил, что найдет этого мужчину и запишет видео, где объяснит, что футболка Сперцяна должна была достаться Тимофею, у которого были договоренности с полузащитником «Краснодара».

«Я не из таких пацанов, которые на молодых будут руку поднимать, что-то матом говорить. Кого-то бить, кому-то матные слова говорить. Нет. Просто разговор есть разговор.

Меня выгнали из Медиалиги, забанили пожизненно, но этот конфликт надо как-то решать. Этого человека в зеленой куртке мы найдем.

Я сниму с ним видео и лично скажу, что эта футболка принадлежит тебе, потому что по факту ее обещали тебе, как оказалось. Но там я этого не знал», – сказал Галбацдибиров.

Также футболист рассказал, что Медиалига была его единственным заработком. 

Скандал с игроком Медиалиги: отобрал футболку Сперцяна у подростка и угрожал разбить лицо

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Некласико»
logoДинамо Москва
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoWinline Медиалига
logoFC ViBE
logoпремьер-лига Россия
Рафик хотел помочь.... телефон отобрал чтобы человек зрение не портил, деньги забрал чтобы человек не дай бог на наркотик не потратил, а по голове дал потому что хотел комара прогнать, чтобы не укусил.
Ну тут не осуждать, тут награждать надо!!
Ответ Покерный Футбол
На звезду героя России подвиги тянут
Ответ Покерный Футбол
А футболку забрал, чтоб малой не заразился ничем. Она ж грязная после матча, а сейчас всякие хентайвирусы гуляют. Рафик полностью неуиноуен!
Ага доказательство: мамой клянусь?
Ответ scanner c
А еще сказать брат обязательно и сразу все поверят.
Ответ scanner c
В дагестанских банках слово "По-братски" заменяет паспорт, СНИЛС и справку 2НДФЛ.
Этому отвратительному околофутбольному событию здесь отводится слишком много внимания.
Показательно строго наказать и поскорее забыть.
Ответ Тиджани Бабангида
Если бы внимания не было, то тему бы замяли уже)
Всю жизнь их не так поняли, все было не так, примерные люди в общем
Ответ tankist231
Прмиерные семьянины и богобоязненные люди, все кто пишет обратное просто насисты и должны уехать из России
Ответ Сергей_1116975990
Лицемеры и как к ним относится после этого
Даги че не читают спортс, как вам поведение соплеменника, вот я всегда осуждаю подобное поведение русского, а у вас, если русского обидел, то и не считается
Ответ tankist231
Каферу не грех поднасрать это база у них
Ответ Мишаня Кашников
Это да, но если к ним так, это нацизм, 282
Рад пожизненной дисквалификации очередного олдыба. Пусть баранов пасет. Или тренером дома работает. Впрочем, это одно и то же.
Ответ Валерий Ярославцев
сейчас волна хайпа схлынет, и тихо-мирно, без всякой помпы, дисквалификацию снимут. А чтобы никто не заметил, будет играть не под своей фамилией, а под какой-нибудь кликухой, у них там в Медиалиге это в порядке вещей.
Дайте ссылку на соцсеть этого «героя», есть дело к нему, в комментариях не отвечает, хотя наверняка читает. В Москве еще пару дней буду, надо встретиться
Не только вор, но и лжец.
ох уж эти Галбацдебиловы
