Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
Футболист FC ViBE Ахмедпаша Галбацдибиров извинился перед 16-летним болельщиком, у которого отобрал футболку хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча с «Динамо».
Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.
Галбацдибиров созвонился в прямом эфире с болельщиком и извинился за произошедшую за ситуацию. Также Ахмедпаша рассказал свою версию событий телеграм-каналу «Некласико».
Футболист заявил, что Сперцян бросил футболку на трибуну, которая не долетела до болельщиков. Стюард поднял ее и вручил сыну мужчины в зеленой куртке, так как у него был плакат.
16-летний болельщик Тимофей с друзьями отняли футболку у мужчины в зеленой куртке и ребенка. Этот мужчина умолял Ахмедпашу помочь вернуть футболку. Галбацдибиров поверил незнакомцу и решил помочь вернуть майку, не разобравшись полностью в ситуации.
Галбацдибиров сообщил, что найдет этого мужчину и запишет видео, где объяснит, что футболка Сперцяна должна была достаться Тимофею, у которого были договоренности с полузащитником «Краснодара».
«Я не из таких пацанов, которые на молодых будут руку поднимать, что-то матом говорить. Кого-то бить, кому-то матные слова говорить. Нет. Просто разговор есть разговор.
Меня выгнали из Медиалиги, забанили пожизненно, но этот конфликт надо как-то решать. Этого человека в зеленой куртке мы найдем.
Я сниму с ним видео и лично скажу, что эта футболка принадлежит тебе, потому что по факту ее обещали тебе, как оказалось. Но там я этого не знал», – сказал Галбацдибиров.
Также футболист рассказал, что Медиалига была его единственным заработком.
Ну тут не осуждать, тут награждать надо!!
Показательно строго наказать и поскорее забыть.