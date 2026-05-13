Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине

Отобравший у подростка майку Сперцяна Галбацдибиров извинился перед болельщиком.

Футболист FC ViBE Ахмедпаша Галбацдибиров извинился перед 16-летним болельщиком, у которого отобрал футболку хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна после матча с «Динамо ».

Напомним, Медиалига пожизненно дисквалифицировала футболиста.

Галбацдибиров созвонился в прямом эфире с болельщиком и извинился за произошедшую за ситуацию. Также Ахмедпаша рассказал свою версию событий телеграм-каналу «Некласико».

Футболист заявил, что Сперцян бросил футболку на трибуну, которая не долетела до болельщиков. Стюард поднял ее и вручил сыну мужчины в зеленой куртке, так как у него был плакат.

16-летний болельщик Тимофей с друзьями отняли футболку у мужчины в зеленой куртке и ребенка. Этот мужчина умолял Ахмедпашу помочь вернуть футболку. Галбацдибиров поверил незнакомцу и решил помочь вернуть майку, не разобравшись полностью в ситуации.

Галбацдибиров сообщил, что найдет этого мужчину и запишет видео, где объяснит, что футболка Сперцяна должна была достаться Тимофею, у которого были договоренности с полузащитником «Краснодара ».

«Я не из таких пацанов, которые на молодых будут руку поднимать, что-то матом говорить. Кого-то бить, кому-то матные слова говорить. Нет. Просто разговор есть разговор.

Меня выгнали из Медиалиги, забанили пожизненно, но этот конфликт надо как-то решать. Этого человека в зеленой куртке мы найдем.

Я сниму с ним видео и лично скажу, что эта футболка принадлежит тебе, потому что по факту ее обещали тебе, как оказалось. Но там я этого не знал», – сказал Галбацдибиров.

Также футболист рассказал, что Медиалига была его единственным заработком.

