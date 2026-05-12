«Зенит» на 99% станет чемпионом, «Спартаку» достанется бронза». Гришин об итогах РПЛ

Гришин об РПЛ: «Зенит» на 99% станет чемпионом, «Спартаку» достанется бронза.

Главный тренер «Банки» и бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак» займет третье место в Мир РПЛ.

«Зенит» на 99 процентов станет чемпионом. А бронза достанется «Спартаку ». «Локомотиву » в последнем туре играть с ЦСКА – здесь все может случиться. Красно‑белые в гостях должны обыграть махачкалинское «Динамо », – сказал Гришин.

В заключительный игровой день 17 мая «Краснодар » примет «Оренбург », «Зенит » сыграет в гостях с «Ростовом », «Спартак» встретится с «Динамо» Махачкала в гостях.

