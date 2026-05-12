«Зенит» на 99% станет чемпионом, «Спартаку» достанется бронза». Гришин об итогах РПЛ

Главный тренер «Банки» и бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает, что «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак» займет третье место в Мир РПЛ.

«Зенит» на 99 процентов станет чемпионом. А бронза достанется «Спартаку». «Локомотиву» в последнем туре играть с ЦСКА – здесь все может случиться. Красно‑белые в гостях должны обыграть махачкалинское «Динамо», – сказал Гришин.

В заключительный игровой день 17 мая «Краснодар» примет «Оренбург», «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом», «Спартак» встретится с «Динамо» Махачкала в гостях.

Последний тур РПЛ: кому что нужно? Расклады

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
Насчет бронзы Спартака не уверен. Махачкале, что бы обезопасить себя от вылета нужна хотя бы ничья и они на своем поле могут упереться, ещё Вадик их наматерит как следует. Локо тоже ничья с ЦСКА по силам. Так что брозу скорее Локо и получит.
Ответ Владимир_1116552235
Паровозы обыграют коней, те совсем бросили играть
Ответ Groznyi2024
Не скажите! Видиличто молодняк ЦСКА устроил ? Глаза горят могут и пустить под откос паровоз!!
Зачем ЦСКА помогать Спартаку?
Ответ dmank
А зачем помогать Локомотиву и терять лицо перед болельщиками?
Ответ dmank
ЦСКА самим себе надо помогать. зачем сливать домашний матч перед своим болельщиком
Ты уже сказал, что Краснодар динамиков размажет. Теперь новый прогноз?))
Не говори гоп покак не перепрыгнешь! Надо ещё с Ростова нечью увезти! А то вон как с южанами мучались!!
Зениту и Локо достаточно ничьей, учитывая что Ростов и ЦСКА так себе команды, на 99,99% Зенит чемпион, у Локо бронза
Ответ Невский баклан
А Ростов и не будет напрягаться дома, задачу решили, избежали стыковых с прекрасным запасом очков (+12), аж до середины таблицы доскакали, зачем им давать бой? Почему они не дали бой на своём в прошлом сезоне, в 29 туре когда 0:1 проиграли и их футбол был таким ужасным, что критиковал тот кому не лень было, сейчас с чего бы им давать бой? Ну сыграют в ничейку от силы допустим, это Зениту и хватит как раз. Кто верит что Ростов выйграет и даст бой? Я лично не верю! А ЦСКА после смены тренера уже мыслями об отпуске, о назначении нового главного и в последнем туре дать бой команде которая бьётся за бронзу? С их то игрой на данный момент я в такое не верю, от силы ничья, а этого Локо и достаточно будет! ТАК ЧТО ТЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРАВ - И ЕСЛИ ПОДТВЕРДИТСЯ ВСЁ ЭТО! ПРЕДЛАГАЮ НАМ ОТПРАВИТСЯ В СТУДИЮ МАТЧ ТВ И ЗАМЕНИТЬ ВСЯКИХ МОСТОВЫХ И ГРИШИНЫХ!!!
Махачкале нужно не проиграть на своём поле, чтобы не вылететь напрямую. Пожалуй, это будет самый мотивированный автобус чемпионата.
Нашему, кб спартачку достанутся только очередные барбариски за этот сезон в РПЛ, РФС их выдаст спартачку после 30 тура.
Локомотиву с ЦСКА будет проще, чем Спартаку с Махачкалой.
Локо ничья устроит??
Ответ T622222
Конечно.
Краснодар обкакулился
Ответ геннадий крылов
Продинамил сам себя...))
