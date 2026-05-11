  • Брейн после поражения от «Банки»: «Очень стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки гостевых команд»
Брейн: стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки противников.

Генеральный менеджер Prime Squad Сергей Брейн высказался после проигрыша в 3-м туре WINLINE Медиалиги.

«Банка» обыграла PS (3:1). Клуб Брейна идет на последнем месте в группе с 0 очков в таблице.

«Наш козырь в том, что мы изначально решили быть полностью открытыми. Мы показываем и говорим все, как есть. Ничего не стесняемся – мы этим отличаемся. Сразу же раскрыли наш бюджет, историю с зарплатами.

И то, что мы облажались в матче с «Банкой», тоже открыто говорим. Очень стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки гостевых команд», – сказал Брейн.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «Матч! Медиафутбол»
Сергей Брейн
logoБанка
logoWinline Медиалига
logoPrime Squad
Главные новости
Сэмио о 2Drots: «Чемпионскую команду собирали не Жека и Некит, а Белка. Ему пусть памятник поставят»
6 минут назад
Васин о нокауте Кудряшова: «Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него»
сегодня, 08:53Видео
«Никогда не приму извинения этого человека». Футболистка FC ViBE Думич подарила майку сборной России пострадавшему от действий Галбацдибирова
вчера, 19:49Видео
Тренер Prime Squad Гатагов после поражения от «Банки»: «Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа»
вчера, 17:49
«Мы как будто клоуны в цирке». Экс-игрок «Амкала» Гуркин о пребывании в клубе
вчера, 15:43
«Сергей Зубков предпочтительнее Карата под наш футбол». Спортдир «Матч ТВ» Саламатов об уходе Карата
вчера, 13:58
FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком
вчера, 12:14Видео
Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»
вчера, 10:55Видео
Минин о лайке Карвахаля поста с критикой Переса: «Может, он и есть крыса? Не думал, что придется сомневаться в нем и Вальверде»
вчера, 10:22
Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
вчера, 09:25Видео
Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»
вчера, 20:03Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
вчера, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Президент «Амкала» Герман: «От всех болельщиков «Зенита» пожелаем удачи «Динамо»
10 мая, 12:51Видео
СКА Басты подписал экс-вингера «Локомотива» Тугарева
9 мая, 19:43
Денис Лактионов: «ФК «10» по силам бороться за чемпионство во втором дивизионе Южной Кореи»
9 мая, 16:15
Блогер АртПо, заявленный за «Родину-3»: «Я в любой момент могу оказаться и в Премьер-лиге»
9 мая, 09:39
Кузнецов о допинге Заболотного: «В Медиалиге бана нет. Думаю, может туда прибежать»
6 мая, 19:12
