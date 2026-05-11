Брейн после поражения от «Банки»: «Очень стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки гостевых команд»

Брейн: стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки противников.

Генеральный менеджер Prime Squad Сергей Брейн высказался после проигрыша в 3-м туре WINLINE Медиалиги .

«Банка » обыграла PS (3:1). Клуб Брейна идет на последнем месте в группе с 0 очков в таблице.

«Наш козырь в том, что мы изначально решили быть полностью открытыми. Мы показываем и говорим все, как есть. Ничего не стесняемся – мы этим отличаемся. Сразу же раскрыли наш бюджет, историю с зарплатами.

И то, что мы облажались в матче с «Банкой», тоже открыто говорим. Очень стыдно уезжать и три матча подряд слушать победные раздевалки гостевых команд», – сказал Брейн.