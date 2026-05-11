Гаджиев о бое Дзюбы с рэпером Гуди: «Мы сейчас работаем над этим»

Глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что работает над организацией боя форварда «Акрона » Артема Дзюбы против рэпера Гуди.

«Сейчас из прикольных людей реальную конкуренцию Гуди мог бы составить Артем Дзюба . Мы сейчас работаем над этим», – сказал Гаджиев.

Ранее Дзюба заявил , что готов подраться с рэпером Гуди .

Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.

