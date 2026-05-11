Гаджиев о бое Дзюбы с рэпером Гуди: «Мы сейчас работаем над этим»
Глава Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что работает над организацией боя форварда «Акрона» Артема Дзюбы против рэпера Гуди.
«Сейчас из прикольных людей реальную конкуренцию Гуди мог бы составить Артем Дзюба. Мы сейчас работаем над этим», – сказал Гаджиев.
Ранее Дзюба заявил, что готов подраться с рэпером Гуди.
Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Лига Ставок Media Basket
P.S. Спортс, ладно, это все понятно конечно. Но от меня что конкретно требуется? Когда я захожу в ленту футбола, я хочу видеть новости футбола, а не боёв. Какое отношение этот Гаджиев имеет к футболу? Создайте отдельную ленту про бои и туда пихайте это всё. Ё-моё, надоело уже, честное слово.