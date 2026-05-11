Дмитрий Кортава о закрытии шоу VARVARы: «Судьи работают идеально в этом сезоне Медиалиги, поэтому в чем смысл программы? Нет доктора – нет болезни»

Технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава высказался о судействе и закрытии шоу VARVARы.

VARVARы – аналитическое шоу, в котором эксперты Медиалиги и бывшие арбитры РПЛ разбирали спорные моменты прошедших туров. Также в каждом выпуске шоу рефери получали оценку, из которой составлялся рейтинг арбитров. Последний выпуск программы вышел в ноябре 2025-го.

«Почему нет «Варваров» (шоу с разбором судейских ошибок – Спортс’’)? Судьи работают идеально, поэтому в чем смысл программы? Показывать хорошие моменты? Это никому не интересно.

Нет доктора – нет болезни. Нет «Варваров» – у судей все нормально. В AGM есть блок про судейство. Считаем, что его достаточно.

Рейтинг судей остался, но его видит только один человек. Но такой рейтинг идет во вред. Было много шуток, подколов. Идея не сработала.

Система наказаний есть. Провел плохую игру – пропускаешь следующую. Зависит от уровня ошибок. Оценки выставляет Юрий Апонасенко. Делает большой анализ работы судей, проводятся брифинги», – сказал Кортава в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.

