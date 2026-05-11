Гаджиев о самом большом гонораре: «Около 1 млн долларов заплатили Федору Емельяненко»
Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал самый большой гонорар в истории промоушена.
– Какой самый большой гонорар вы платили?
– Около одного миллиона долларов, ее мы заплатили Федору Емельяненко. А Минеев и Исмаилов получили за бой по 350 тысяч долларов. Это рекорды, – сказал Гаджиев.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу «Друзья Фортуны» на ВидеоСпортсе’‘
