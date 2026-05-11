Комик Абрамов: «Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют Лигу чемпионов»

Иван Абрамов: Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют ЛЧ.

Болельщик «Спартака », комик Иван Абрамов высказался о возможном возвращении форварда «Акрона » Артема Дзюбы в московский клуб.

– Некоторые эксперты и ветераны активно продвигают возвращение Дзюбы в «Спартак». Да и сам Артем изъявлял желание вернуться. Что думаете об этом?

– Ветераны и эксперты – это кто? Шишкин? Вот такие ветераны? Я первый раз слышу об этом, честно говоря. В качестве игрока он хочет вернуться? Ага…

В этой жизни имеется в виду? Понятно... Вот когда «Спартак» выиграет Лигу чемпионов , тогда Дзюба может возвращаться. Прямо на следующий день, – сказал Абрамов.