28

Комик Абрамов: «Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют Лигу чемпионов»

Иван Абрамов: Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют ЛЧ.

Болельщик «Спартака», комик Иван Абрамов высказался о возможном возвращении форварда «Акрона» Артема Дзюбы в московский клуб.

– Некоторые эксперты и ветераны активно продвигают возвращение Дзюбы в «Спартак». Да и сам Артем изъявлял желание вернуться. Что думаете об этом? 

– Ветераны и эксперты – это кто? Шишкин? Вот такие ветераны? Я первый раз слышу об этом, честно говоря. В качестве игрока он хочет вернуться? Ага…

В этой жизни имеется в виду? Понятно... Вот когда «Спартак» выиграет Лигу чемпионов, тогда Дзюба может возвращаться. Прямо на следующий день, – сказал Абрамов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoЛига чемпионов УЕФА
Иван Абрамов
logoпремьер-лига Россия
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Пусть говорит этот юморишка
И в чем он не прав?
Какой не смешной комик
Ответ Chernoy
Какой не смешной комик
Песня про Кокорина смешная была
Ответ fussballer
Песня про Кокорина смешная была
комик, ты дурак?
Базы наложил. Особенно про вЫтеранов, вроде Шишкина.
Как то не очень остроумно, для профессионального комика.
все правильно Ваня сказал, Дзюба не нужен, пусть с Шишкиным , Мором, Гасилиным играет.
По содержанию все сказал верно. Шуток несмешных отсыпал, согласен.
Кто такой Абрамов - вы наверняка видели пародии на Мизулину и Шамана.
А он это голосом Лаврушки сказал?
Лишь бы потрещать, о чём не важно! Давать интервью часть работы любой медийной личности. А вот у вас никто не спрашивает, ничего, поэтому абы ляпнуть чего нибудь!
Не понятно, а что sports "жёлтый листок" если печатает, что говорит какой то комик о футболе? Меня лично совсем не интересует, что думает клоун Абрамов о футболе.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба о том, что наступил на шарф «Спартака» в 2017-м: «Я его не видел! Был в запасе – смотрел в одну точку, думал, когда же выпустят. Потом подошел Зобнин, я извинился»
4 мая, 17:55
Рекомендуем
Главные новости
Сэмио о 2Drots: «Чемпионскую команду собирали не Жека и Некит, а Белка. Ему пусть памятник поставят»
6 минут назад
Васин о нокауте Кудряшова: «Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него»
сегодня, 08:53Видео
«Никогда не приму извинения этого человека». Футболистка FC ViBE Думич подарила майку сборной России пострадавшему от действий Галбацдибирова
вчера, 19:49Видео
Тренер Prime Squad Гатагов после поражения от «Банки»: «Как говорят классики: куда ни целуй футболиста – везде жопа»
вчера, 17:49
«Мы как будто клоуны в цирке». Экс-игрок «Амкала» Гуркин о пребывании в клубе
вчера, 15:43
«Сергей Зубков предпочтительнее Карата под наш футбол». Спортдир «Матч ТВ» Саламатов об уходе Карата
вчера, 13:58
FC ViBE разорвал контракт с отобравшим у подростка майку Сперцяна футболистом Галбацдибировым. Защитник заявил, что Медиалига была его единственным заработком
вчера, 12:14Видео
Смолов спародировал диалог Широкова с фанатом: «Ты ##### жжешь?» Он: «Кто, я? Я не жгу». Дебилы, #####!»
вчера, 10:55Видео
Минин о лайке Карвахаля поста с критикой Переса: «Может, он и есть крыса? Не думал, что придется сомневаться в нем и Вальверде»
вчера, 10:22
Отобравший у подростка майку Сперцяна футболист Галбацдибиров извинился перед болельщиком. Он заявил, что не разобрался в ситуации и стал помогать незнакомому мужчине
вчера, 09:25Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Лазарев свозил сына на класико: «Он фанат «Реала» и знает все. Решил сделать ему сюрприз»
вчера, 20:03Видео
Сергей Кущенко: «Медиалига – норм. Я за увеличение аудитории баскетбола»
вчера, 15:26
Тренер «Эгриси» Лисицын предложил 16-летнему болельщику, у которого отобрали футболку Сперцяна, стать помощником на матче Медиалиги
12 мая, 15:04Видео
Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
10 мая, 19:02
Генич прослезился после победы «Матч ТВ» в Медиалиге: «Щупаешь пульс и, хватаясь за голову, смотришь, что происходит»
10 мая, 17:38Видео
Президент «Амкала» Герман: «От всех болельщиков «Зенита» пожелаем удачи «Динамо»
10 мая, 12:51Видео
СКА Басты подписал экс-вингера «Локомотива» Тугарева
9 мая, 19:43
Денис Лактионов: «ФК «10» по силам бороться за чемпионство во втором дивизионе Южной Кореи»
9 мая, 16:15
Блогер АртПо, заявленный за «Родину-3»: «Я в любой момент могу оказаться и в Премьер-лиге»
9 мая, 09:39
Кузнецов о допинге Заболотного: «В Медиалиге бана нет. Думаю, может туда прибежать»
6 мая, 19:12
Рекомендуем