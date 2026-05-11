Комик Абрамов: «Дзюба может вернуться в «Спартак», когда они выиграют Лигу чемпионов»
Болельщик «Спартака», комик Иван Абрамов высказался о возможном возвращении форварда «Акрона» Артема Дзюбы в московский клуб.
– Некоторые эксперты и ветераны активно продвигают возвращение Дзюбы в «Спартак». Да и сам Артем изъявлял желание вернуться. Что думаете об этом?
– Ветераны и эксперты – это кто? Шишкин? Вот такие ветераны? Я первый раз слышу об этом, честно говоря. В качестве игрока он хочет вернуться? Ага…
В этой жизни имеется в виду? Понятно... Вот когда «Спартак» выиграет Лигу чемпионов, тогда Дзюба может возвращаться. Прямо на следующий день, – сказал Абрамов.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Legalbet
Кто такой Абрамов - вы наверняка видели пародии на Мизулину и Шамана.