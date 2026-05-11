Чернышов о Заболотном: «Медиалига – хороший вариант продолжения карьеры»

Бывший тренер «Спартака » Андрей Чернышов высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда красно-белых Антона Заболотного.

«Если Заболотного дисквалифицируют, то Медиалига – это хороший вариант продолжения карьеры, чтобы еще остаться в футболе. Я работал в Медиалиге, там произошли большие изменения. Раньше она славилась скандалами, разборками, руганью или рукоприкладством. Когда я работал в прошлом сезоне, то таких вещей практически не было. Там много хорошего футбола, есть серьезные команды, которые готовятся на уровне профессионалов, тренировки, сборы. Медиалига стала уже профессиональным футболом, но со своими нюансами, немного другими правилами. Там много классных футболистов, которые поиграли даже на уровне сборных.

Если у Заболотного еще будут силы и желание играть, то нужно идти в Медиалигу. Есть пример отстраненного Владимира Писарского. Он пошел туда, а сейчас хорошо играет, забивает, стал звездой. Но, может, у Заболотного уже не будет желания играть, он захочет просто отдохнуть и уехать на острова, чтобы гулять по пляжу», – сказал Чернышов.

В «Спартаке» 3 мая заявили , что Заболотный временно отстранен от спортивной деятельности после неблагоприятного результата допинг-пробы. Позже ограничения сняли: с 30 апреля временное отстранение было отменено, а РУСАДА допустило футболиста к тренировкам и матчам. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.