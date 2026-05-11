Команды Мозгова, Кириленко и Гуфа вышли в финал четырех Media Basket. Он пройдет на ЦСКА Арене
Результаты четвертьфиналов Лига Ставок Media Basket.
Media Basket, 1/4 финала
11 мая, понедельник
DAWGS (команда Андрея Кириленко) – AUF – 25:20
T-Squad (команда Текилы) – Underground Bizne$ – 36:39
Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 24:16
Lugang Team (команда Гуфа) – Blatosphera (команда Словетского) – 32:27
Финал четырех седьмого сезона сезона пройдет в воскресенье 17 апреля на ЦСКА Арене.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.