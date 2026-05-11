Команды Мозгова, Кириленко и Гуфа вышли в финал четырех Media Basket. Он пройдет на ЦСКА Арене

Результаты четвертьфиналов Лига Ставок Media Basket.

Media Basket, 1/4 финала

11 мая, понедельник

DAWGS (команда Андрея Кириленко) – AUF – 25:20

T-Squad (команда Текилы) – Underground Bizne$ – 36:39

Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – FLAVA x VK (команда Тимати) – 24:16

Lugang Team (команда Гуфа) – Blatosphera (команда Словетского) – 32:27

Финал четырех седьмого сезона сезона пройдет в воскресенье 17 апреля на ЦСКА Арене. 

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
