Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket
Результаты 13-го тура Лига Ставок Media Basket.
Media Basket, 13-й тур
10 мая, воскресенье
Grand Perque – Blatosphera (команда Словетского) – 19:35
Underground Bizne$ – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 20:18
Grand Perque – Goats x Gorky (команда Гуди) – 30:27
FLAVA x VK (команда Тимати) – Underground Bizne$ – 27:34
Lugang Team (команда Гуфа) – Grand Perque – 34:22
Hoops – AUF – 11:31
«Пена Тим» – Lugang Team (команда Гуфа) – 19:28
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.
На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.