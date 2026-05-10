Underground Bizne$ обыграл DAWGS Кириленко, клуб Гуфа выиграл у «Пена Тим». Результаты 13-го тура Media Basket

Результаты 13-го тура Лига Ставок Media Basket.

Media Basket, 13-й тур

10 мая, воскресенье

Grand Perque – Blatosphera (команда Словетского) – 19:35

Underground Bizne$ – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 20:18

Grand Perque – Goats x Gorky (команда Гуди) – 30:27

FLAVA x VK (команда Тимати) – Underground Bizne$ – 27:34

Lugang Team (команда Гуфа) – Grand Perque – 34:22

Hoops – AUF – 11:31

«Пена Тим» – Lugang Team (команда Гуфа) – 19:28

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и другие звезды.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
