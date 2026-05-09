Денис Лактионов: «ФК «10» по силам бороться за чемпионство во втором дивизионе Южной Кореи»

Денис Лактионов: ФК «10» вполне конкурентоспособны во второй лиге Южной Кореи.

Главный тренер медиафутбольного клуба ФК «10» Денис Лактионов считает, что команда способна занимать высокие места во втором дивизионе Южной Кореи.

«Если сравнить ФК «10» с корейской лигой, то, мне кажется, мы вполне конкурентоспособны в K2 – это вторая лига страны. Мы можем конкурировать там, бороться за чемпионство и выход в главную футбольную лигу Южной Кореи.

«Сувон Самсунг Блюуингз» идет на втором месте во втором дивизионе, на данный момент они сопоставимы с «Десяткой», – сказал Лактионов.

Денис Лактионов выступал за южнокорейские команды «Сувон Самсунг Блювингс», «Соннам», «Пусан Ай Парк» и «Канвон». Он трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Азиатскую лигу чемпионов.

Лактионов отдал голевую передачу в матче с легендами «Манчестер Юнайтед». Против него играли Видич, Фердинанд, Эвра.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: ютуб-канал ФК «10»
