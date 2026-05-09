«Восемь лет назад в этот день у меня не стало мамы. На протяжении этого времени я никогда не играл 9 мая». Труба о дебюте за «Амкал»

Голкипер «Амкала » Владислав Трубицын рассказал о дебюте за команду.

Основной вратарь команды Максим Швагирев пропускал матч 3-го тура WINLINE Медиалиги против «Эгриси» (4:3) из-за дисквалификации.

«Восемь лет назад в этот день у меня не стало мамы. На протяжении этого времени я никогда не играл 9 мая.

В силу обстоятельств на меня в этот день выпал дебют в команде. Я понимал, что пора переступить через себя. Я никому об этом не говорил, держал в себе.

Первый блин комом, но главное – выиграли. Эмоционально чувствовал себя волнами: когда пропускаешь – стремно, забиваешь – классно.

Выдохнул, когда эта перестрелка закончилась. Красивая игра, красивый футбол, мне понравилось», – сказал Труба в интервью корреспондент Спортса’‘ Даниилу Ильющенко.