«БроукБойз» обыграли Lit Energy в Медиалиге. «Броуки» одержали три победы в трех турах
Медиалига, 3-й тур.
9 мая, суббота
«БроукБойз» – Lit Energy – 3:2
«БроукБойз»: Зириков Н., Давыдов, Сухой, Макей, Мура, Рональдо, Черный, Хвастуха, Шах, Мэджик, Переверзев.
Lit Energy: Ковалев, Мусса, Спичка, Чиж, Талабко, Арс, Ивакин, Алекс, Папикян, Базелюк, Ромарио.
Голы: 1:0 – Мэджик, (12) 2:0 – Переверзев (14), 2:1 – Базелюк (18, П), 2:2 – Базелюк (30, П), 3:2 – Мура (35).
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
