«Амкал» обыграл «Эгриси» в Медиалиге. Это первая победа команды в сезоне в основное время

«Амкал» обыграл «Эгриси» в 3-м туре WINLINE Медиалиги.

Медиалига, 3-й тур.

9 мая, суббота

«Амкал» – «Эгриси» – 4:3 (1:1)

«Амкал»: Труба, Заур, Оле, Имай, Левшук, Маврин, Маричев, Ряба, Сич, Костюков, Горбунов.

«Эгриси»: Ржавый, Бала Дж., Крюк, Чван, Росляк, Сменчугас, Сорокин, Мара, Каджик, Рит, Ананьев.

Голы: 1:0 – Костюков (5), 1:1 – Сменчугас (8, П), 2:1 – Горбунов (26), 2:2 – Мара, 3:2 – Костюков, 4:2 – Алексеев, 4:3 – Сменчугас (П).

Удаление: Росляк – «Эгриси».

Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.

Для «Амкала» это первая победа в сезоне в основное время. Ранее команда обыграла в серии буллиталити «Апсны» (2:2, 5:4 Б) и проиграла 2Drots (1:3).