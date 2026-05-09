«Амкал» обыграл «Эгриси» в Медиалиге. Это первая победа команды в сезоне в основное время
«Амкал» обыграл «Эгриси» в 3-м туре WINLINE Медиалиги.
Медиалига, 3-й тур.
9 мая, суббота
«Амкал» – «Эгриси» – 4:3 (1:1)
«Амкал»: Труба, Заур, Оле, Имай, Левшук, Маврин, Маричев, Ряба, Сич, Костюков, Горбунов.
«Эгриси»: Ржавый, Бала Дж., Крюк, Чван, Росляк, Сменчугас, Сорокин, Мара, Каджик, Рит, Ананьев.
Голы: 1:0 – Костюков (5), 1:1 – Сменчугас (8, П), 2:1 – Горбунов (26), 2:2 – Мара, 3:2 – Костюков, 4:2 – Алексеев, 4:3 – Сменчугас (П).
Удаление: Росляк – «Эгриси».
Матч прошел в Москве на стадионе Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Для «Амкала» это первая победа в сезоне в основное время. Ранее команда обыграла в серии буллиталити «Апсны» (2:2, 5:4 Б) и проиграла 2Drots (1:3).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: WINLINE Медиалига
