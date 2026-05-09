Блогер АртПо, заявленный за «Родину-3»: «Я в любой момент могу оказаться и в Премьер-лиге»

Блогер проходил просмотр в «Родине» и получил приглашение в «Родину-3». Вчера главная команда вышла в Премьер-лигу.

– Когда главная команда вышла в РПЛ, у тебя промелькнула мысль, что может и тебя заявят на сезон Премьер-лиги?

– А тут же сквозная заявка. Я в любой момент могу оказаться и в Премьер-лиге. Не буду загадывать, все может быть. Судьба еще не решена.

– Понятно, что ты там не сыграешь. Но чувствуешь что-то особенное?

– Да почему? Любое обстоятельство может произойти. 

– На матч «Родина» – «Челябинск» пришло больше трех тысяч зрителей.

– У меня мурашки. Я видел, как люди болели. Это второй по силе дивизион России, но люди приходят и поддерживают. Но я встречаю невероятное количество сообщений в отношении «Родины»: «Команда только появилась, однодневка, нужно продвигать команды с историей». Не понимаю, какая разница?

Владельцам интересна команда, они хотят продвигать футбол в массы, вкладывают деньги. «Родина» не сразу попала в Премьер-лигу, а по ступенькам. Еще много денег и средств вкладывается в академию, которая выращивает молодых футболистов. Это сущий бред, когда говорят, что такая команда не должна существовать. «Родина» вкладывает деньги в то, чтобы появлялись футболисты.

– Почему болельщикам интересна эта команда?

– «Родина» – самая интересная и самая атакующая команда Лиги PARI, которая показывает скиллы. Посмотрите, насколько футболисты «Родины» превосходят игроков других команд лиги в отдельных качествах. За таким футболом хочется следить.

Болеть за команду уже сейчас – это этап становления. Ребята, которые приходили на матчи в Первой лиге, смогут сказать: «Я с детства за «Родину». Теперь команда будет играть в РПЛ, потом биться за трофеи, а может, и за еврокубки, – сказал АртПо Спортсу’‘.

