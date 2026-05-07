  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Тренер «Пари НН» Гаранин: «В медиафутболе сейчас настоящий проффутбол и очень серьезные команды. Поэтому я оставался в футбольном тонусе»
5

Тренер «Пари НН» Гаранин: «В медиафутболе сейчас настоящий проффутбол и очень серьезные команды. Поэтому я оставался в футбольном тонусе»

Вадим Гаранин: сейчас в МФЛ настоящий проффутбол и очень серьезные команды.

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин поделился первыми впечатлениями после перехода в нижегородский клуб.

Напомним, 55-летний специалист перешел в «Пари НН» из медиафутбольного Lit Energy.

– Прошло чуть больше недели с начала работы. Какие первые впечатления от команды? Что уже удалось поменять?

– Глобально ничего ломать и менять задачи не было. Главное сейчас – помочь ребятам достать свои сильные качества на максимум. Больше 100% не бывает, но нужно постараться выдать 105-110%. Это видно и по тренировкам, и по отношению футболистов. Пока рано делать выводы – времени прошло слишком мало. Мы лишь постарались добавить свои идеи, особенно в игре с мячом.

Уже были хорошие эпизоды в матче с «Ахматом», и хочется, чтобы их становилось больше. Сейчас работаем над этим на тренировках. И я, может, как попугай это повторяю, но самое важное – желание самих ребят все исправить. Можно сколько угодно говорить про схемы, принципы и стиль игры, но ключевое – как футболисты действуют в каждом эпизоде, и с мячом, и без мяча.

– С учетом турнирного положения «Пари НН» сравнивают с тонущим кораблем, а вас – с капитаном, который должен его спасти. Почему вы согласились возглавить команду?

– Многие до сих пор скептически относятся к медийному футболу, из которого я пришел в «Пари НН», не понимая, насколько он изменился. Это уже не то, что было четыре-пять лет назад, когда все только начиналось. Сейчас там 99% – это настоящий профессиональный футбол и очень серьезные команды. Поэтому я все это время оставался в футбольном тонусе. Открыто скажу: мы знаем свой уровень, и я знаю свой уровень.

Конечно, все нужно подтверждать результатом, а результат зависит не только от одного человека. Но я с огромным удовольствием вернулся в РПЛ, потому что уже работал здесь. У меня есть и силы, и желание помочь команде – даже в мелких деталях, которые в итоге могут повлиять на результат, – сказал Гаранин.

Гаранин пришел спасать «Пари НН» – после успешных полутора лет в Медиалиге

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Metaratings
logoLit Energy
logoВадим Гаранин
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
«В медиафутболе сейчас настоящий проффутбол», от создателей медиа, как абсолютного антагониста профи
Главное, что его друзья, которые позвали за 3 тура до конца, не относятся скептически к медиа футболу 😄 а мы то диванные эксперты, наши скепсисы кому нужны ) будем сидеть и смотреть😄
Какие хорошие эпизоды в игре с Ахматом? Очнитесь, господин Гаранин! Безликая игра. Никакая оборона и беззубая атака.
Неужели Вы верите, что можно что-то исправить? Зачем Вы согласились на эту авантюру?
В понедельник в Нижнем будет прощание с РПЛ.
Ну по ходу на понижение пошёл, бедолага.
Не надо путать, хрен и палец это разные вещи.
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кержаков о Гаранине в «Пари НН»: «Если он будет работать в ФНЛ, то зачем они взяли тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ?»
7 мая, 15:55
Тренер «Пари НН» Гаранин после 0:2 с «Ахматом»: «Нужно зубами вгрызаться в оставшиеся игры и постараться решить задачу»
4 мая, 03:31
«За три дня любой тренер ничего не может сделать». Гришин о поражении Гаранина в первом матче во главе «Пари НН»
3 мая, 18:44
Рекомендуем
Главные новости
«Зачем Lit Energy снимать ролики о команде?» Егоров считает, что команде Литвина необязательно выпускать контент о клубе
вчера, 19:17
У «Амкала» первая победа в сезоне в основное время, «БроукБойз» обыграли Lit Energy в 3-м туре Медиалиги
вчера, 18:40
«Банка» обыграла Prime Squad в 3-м туре Медиалиги
вчера, 18:34
«БроукБойз» обыграли Lit Energy в Медиалиге. «Броуки» одержали три победы в трех турах
вчера, 15:37
«Восемь лет назад в этот день у меня не стало мамы. На протяжении этого времени я никогда не играл 9 мая». Труба о дебюте за «Амкал»
вчера, 13:19
«Амкал» обыграл «Эгриси» в Медиалиге. Это первая победа команды в сезоне в основное время
вчера, 12:28
2Drots обыграли «Апсны» в Абхазии в 3-м туре Медиалиги – 1:0. «Самураи» выиграли 3 из 3 стартовых игр сезона
8 мая, 19:33
Рэпер Гуди готов подраться с Джейком Полом: «Я бы его ######### страшно. Он булка, заносит деньги, и профессионалы его жалеют»
8 мая, 17:12
Гаджиев готов заплатить Дзюбе и рэперу Джигану по 30 млн рублей за бой
8 мая, 16:32Видео
Гришин о дерби в Кубке России: «Получилось скучным. Особенно после матча в 1990-м, когда мы сыграли со «Спартаком» 5:4, вот это было дерби!»
8 мая, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
СКА Басты подписал экс-вингера «Локомотива» Тугарева
вчера, 19:43
Денис Лактионов: «ФК «10» по силам бороться за чемпионство во втором дивизионе Южной Кореи»
вчера, 16:15
Блогер АртПо, заявленный за «Родину-3»: «Я в любой момент могу оказаться и в Премьер-лиге»
вчера, 09:39
Кузнецов о допинге Заболотного: «В Медиалиге бана нет. Думаю, может туда прибежать»
6 мая, 19:12
Хавбек «Урала-2» Скоропупов о Соболеве: «Восхищаюсь им. Я бы вообще закончил с футболом, уехал во Вьетнам»
6 мая, 17:33
Кузнецов о тренерах из Медиалиги в РПЛ: «Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место? Почему не доверяют российским тренерам?»
5 мая, 18:09
Жена Сафонова показала содержимое его косметички: «Не знаю даже, что из этого можно посоветовать»
5 мая, 16:35Видео
Клуб Гуфа Lugang Team сыграл в баскетбол против СКА Басты. На площадку вышли Глушаков и рэпер Lil Kavkaz
5 мая, 12:01Видео
Exile и Парадеевич выступят капитанами команд на BetBoom Медиа Класико: футбольном шоу-матче стримеров против блогеров
5 мая, 06:10
Александр Гришин: «Агкацев является лучшим вратарем РПЛ. Кордоба приносит «Краснодару» чемпионские очки, а Агкацев их сохраняет»
4 мая, 17:49
Рекомендуем