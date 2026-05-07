Тренер «Пари НН» Гаранин: «В медиафутболе сейчас настоящий проффутбол и очень серьезные команды. Поэтому я оставался в футбольном тонусе»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин поделился первыми впечатлениями после перехода в нижегородский клуб.

Напомним, 55-летний специалист перешел в «Пари НН» из медиафутбольного Lit Energy .

– Прошло чуть больше недели с начала работы. Какие первые впечатления от команды? Что уже удалось поменять?

– Глобально ничего ломать и менять задачи не было. Главное сейчас – помочь ребятам достать свои сильные качества на максимум. Больше 100% не бывает, но нужно постараться выдать 105-110%. Это видно и по тренировкам, и по отношению футболистов. Пока рано делать выводы – времени прошло слишком мало. Мы лишь постарались добавить свои идеи, особенно в игре с мячом.

Уже были хорошие эпизоды в матче с «Ахматом », и хочется, чтобы их становилось больше. Сейчас работаем над этим на тренировках. И я, может, как попугай это повторяю, но самое важное – желание самих ребят все исправить. Можно сколько угодно говорить про схемы, принципы и стиль игры, но ключевое – как футболисты действуют в каждом эпизоде, и с мячом, и без мяча.

– С учетом турнирного положения «Пари НН» сравнивают с тонущим кораблем, а вас – с капитаном, который должен его спасти. Почему вы согласились возглавить команду?

– Многие до сих пор скептически относятся к медийному футболу, из которого я пришел в «Пари НН», не понимая, насколько он изменился. Это уже не то, что было четыре-пять лет назад, когда все только начиналось. Сейчас там 99% – это настоящий профессиональный футбол и очень серьезные команды. Поэтому я все это время оставался в футбольном тонусе. Открыто скажу: мы знаем свой уровень, и я знаю свой уровень.

Конечно, все нужно подтверждать результатом, а результат зависит не только от одного человека. Но я с огромным удовольствием вернулся в РПЛ , потому что уже работал здесь. У меня есть и силы, и желание помочь команде – даже в мелких деталях, которые в итоге могут повлиять на результат, – сказал Гаранин.

