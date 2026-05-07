  • Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский – игрок медиафутбольного «СиндЕката». Давид будет выступать под никнеймом Вульф
Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский – игрок медиафутбольного «СиндЕката». Давид будет выступать под никнеймом Вульф

34-летний гимнаст будет выступать под 96-м номером под никнеймом Вульф.

Белявский – победитель Олимпиады 2020 года в Токио в командном многоборье, серебряный призер в командном многоборье и бронзовый призер в упражнении на параллельных брусьях Олимпийских игр 2016 года.

«СиндЕкат» – медиафутбольный клуб из Екатеринбурга, выступающий в WINLINE Медиалиге. Команда является полуфиналистом МФЛ-6 и финалистом Кубка Лиги-2025. За клуб среди прочих выступают экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин, Алексей Герасимов, Артем Фидлер и Дмитрий Арапов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
