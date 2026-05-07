Олимпийский чемпион по гимнастике Белявский – игрок медиафутбольного «СиндЕката». Давид будет выступать под никнеймом Вульф

Олимпийский чемпион по гимнастике Давид Белявский – игрок медиафутбольного «СиндЕката ».

34-летний гимнаст будет выступать под 96-м номером под никнеймом Вульф.

Белявский – победитель Олимпиады 2020 года в Токио в командном многоборье, серебряный призер в командном многоборье и бронзовый призер в упражнении на параллельных брусьях Олимпийских игр 2016 года.

«СиндЕкат» – медиафутбольный клуб из Екатеринбурга, выступающий в WINLINE Медиалиге . Команда является полуфиналистом МФЛ-6 и финалистом Кубка Лиги-2025. За клуб среди прочих выступают экс-игроки «Урала» Вячеслав Подберезкин , Алексей Герасимов, Артем Фидлер и Дмитрий Арапов .