  Кержаков о Гаранине в «Пари НН»: «Если он будет работать в ФНЛ, то зачем они взяли тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ?»
Кержаков о Гаранине в «Пари НН»: «Если он будет работать в ФНЛ, то зачем они взяли тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ?»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о назначении экс-тренера медиафутбольного Lit Energy Вадима Гаранина в «Пари НН».

«Второй тайм с «Ахматом» – это «Енисей», который играл в Кубке России со «Спартаком», когда он должен был проигрывать 0:10 после первого тайма. Когда центральные защитники поднимают высоко линию и просто так доходят до центра поля.

Для чего они берут Гаранина? Для ФНЛ? Хочет ли «Пари НН» вернуться в РПЛ? Тогда почему они берут тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ.

Потому что Евменов и Гаранин товарищи? Так руководитель клуба должен понимать это и говорить, почему так нельзя», – сказал Кержаков.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
10 комментариев
В Нижнем проблемы не только в тренере, там в корне нужно все менять иначе застрянут в 1 лиги надолго!
«Второй тайм с «Ахматом» – это «Енисей», который играл в Кубке России с «Локомотивом» на «РЖД Арене» и выиграл 4:0, когда Кичин открыл счёт ударом через себя на удар через себя с левой ноги на 25-й минуте. А в чемпионате ему не хватило двух очков до стыковых мачтей.
