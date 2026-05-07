Кержаков о Гаранине в «Пари НН»: «Если он будет работать в ФНЛ, то зачем они взяли тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ?»

Кержаков о Гаранине: зачем «Пари НН» тренер, который не выводил команды в РПЛ.

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поделился мнением о назначении экс-тренера медиафутбольного Lit Energy Вадима Гаранина в «Пари НН».

«Второй тайм с «Ахматом » – это «Енисей », который играл в Кубке России со «Спартаком », когда он должен был проигрывать 0:10 после первого тайма. Когда центральные защитники поднимают высоко линию и просто так доходят до центра поля.

Для чего они берут Гаранина? Для ФНЛ? Хочет ли «Пари НН » вернуться в РПЛ ? Тогда почему они берут тренера, который никогда не выводил команды в РПЛ.

Потому что Евменов и Гаранин товарищи? Так руководитель клуба должен понимать это и говорить, почему так нельзя», – сказал Кержаков.