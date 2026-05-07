«Краснодар» – явный фаворит. Он почти не проигрывает дома». Гришин о финале Пути РПЛ Кубка России
Александр Гришин: «Краснодар» – явный фаворит. Он почти не проигрывает дома.
Главный тренер «Банки» и бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает «Краснодар» фаворитом в матче против «Динамо» в ответном финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Это будет игра от ножа. Дома «Краснодар» почти не проигрывает. Они явные фавориты, но в одном матче может случиться форс‑мажор, который может повлиять на ход матча», – сказал Гришин.
«Быки» примут «Динамо» в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (первый матч – 0:0). Игра состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 20:30 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Динамо победит. скриньте
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем