«Краснодар» – явный фаворит. Он почти не проигрывает дома». Гришин о финале Пути РПЛ Кубка России

Александр Гришин: «Краснодар» – явный фаворит. Он почти не проигрывает дома.

Главный тренер «Банки» и бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин считает «Краснодар » фаворитом в матче против «Динамо » в ответном финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это будет игра от ножа. Дома «Краснодар» почти не проигрывает. Они явные фавориты, но в одном матче может случиться форс‑мажор, который может повлиять на ход матча», – сказал Гришин.

«Быки» примут «Динамо» в ответном финале Пути РПЛ Кубка России (первый матч – 0:0). Игра состоится сегодня, 7 мая, и начнется в 20:30 по московскому времени.