«Таймеры очень нужны футболу. Посмотрите Медиалигу». Кортава о затягивании времени
Заместитель директора департамента развития ФНЛ и технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава считает, что в профессиональном футболе необходимо ввести таймеры.
Кортава поделился мнением во время ответного полуфинала ЛЧ между «ПСЖ» и «Баварией» (1:1):
«Таймеры очень нужны футболу. Посмотрите Медиалигу».
Напомним, в седьмом сезоне МФЛ ввели правила на ограничение времени: на ввод мяча от ворот (20 секунд); время на замену (20 секунд); на ввод углового/аута Азамата (20 секунд); на ввод обычного аута (10 секунд).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Дмитрия Кортавы
