«Таймеры очень нужны футболу. Посмотрите Медиалигу». Кортава о затягивании времени

Дмитрий Кортава: таймеры очень нужны футболу. Посмотрите Медиалигу.

Заместитель директора департамента развития ФНЛ и технический директор WINLINE МФЛ Дмитрий Кортава считает, что в профессиональном футболе необходимо ввести таймеры.

Кортава поделился мнением во время ответного полуфинала ЛЧ между «ПСЖ » и «Баварией» (1:1):

«Таймеры очень нужны футболу. Посмотрите Медиалигу».

Напомним, в седьмом сезоне МФЛ ввели правила на ограничение времени: на ввод мяча от ворот (20 секунд); время на замену (20 секунд); на ввод углового/аута Азамата (20 секунд); на ввод обычного аута (10 секунд).