Хавбек ФК «10» Назар дисквалифицирован на 3 матча за красную карточку в матче со СКА. Ранее полузащитнику сократили 1 матч дисквалификации за предыдущее удаление

Хавбек ФК «10» Евгений Назаров дисквалифицирован на 3 матча за полученную красную карточку в матче со СКА (0:5) во 2-м туре WINLINE МФЛ-7.

Полузащитник сможет сыграть только в последнем туре группового этапа МФЛ-7.

Напомним, ранее Назар был дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника в лицо в полуфинальном матче против «Амкала » (2:2) в шестом сезоне Медиалиги. Перед 2-м туром МФЛ-7 президент Медиалиги Николай Осипов сократил дисквалификацию полузащитника на один матч.