Хавбек ФК «10» Назар дисквалифицирован на 3 матча за красную карточку в матче со СКА. Ранее полузащитнику сократили 1 матч дисквалификации за предыдущее удаление
Хавбек ФК «10» Назар дисквалифицирован на 3 матча.
Хавбек ФК «10» Евгений Назаров дисквалифицирован на 3 матча за полученную красную карточку в матче со СКА (0:5) во 2-м туре WINLINE МФЛ-7.
Полузащитник сможет сыграть только в последнем туре группового этапа МФЛ-7.
Напомним, ранее Назар был дисквалифицирован на 3 матча за удар соперника в лицо в полуфинальном матче против «Амкала» (2:2) в шестом сезоне Медиалиги. Перед 2-м туром МФЛ-7 президент Медиалиги Николай Осипов сократил дисквалификацию полузащитника на один матч.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кто придумывает эти имбецильные названия? ФК "10" - это что вообще за позор. И почему "Назар", как у собаки кличка? Почему не по фамилии Назаров, ну или хотя бы по имени?
Кто придумывает эти имбецильные названия? ФК "10" - это что вообще за позор. И почему "Назар", как у собаки кличка? Почему не по фамилии Назаров, ну или хотя бы по имени?
А почему бразильцев собаками не называют в таком случае?
А почему бразильцев собаками не называют в таком случае?
Ну потому что у них прозвища являются неотъемлемой частью национальной культуры, и не имеют под собой негативных тюремных коннотаций
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем