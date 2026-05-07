Рэпер Гуди о бое с Дзюбой: «Не забывайте, что он – футболист, а они умеют драться только стульями в «Кофемании»

Гуди о бое с Дзюбой: футболисты умеют драться только стульями в «Кофемании».

Рэпер Дмитрий «Гуди» Гусаков готов подраться с форвардом «Акрона » Артемом Дзюбой на любых условиях.

Напомним, Дзюба заявил , что за солидный гонорар готов «вынести Гуди уже в первом раунде».

«Давайте не забывать, что он – футболист… Футболисты умеют драться только стульями в «Кофемании».

Я готов подраться с Артемом на любых условиях. Бой с Дзюбой – это как дойти до финального босса. Если поединок состоится, я буду счастлив», – сказал Гуди.

Напомним, в апреле прошел турнир по кикбоксингу с участием медиафутболистов. В главном бою вечера экс-футболист сборной России Федор Кудряшов проиграл нокаутом Гуди.

