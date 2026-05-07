Алексей Гасилин: «Если «Динамо» хочет выиграть что‑то серьезное, то Бителло должен оставаться. Тюкавину было бы тяжело без бразильца»
Алексей Гасилин: если «Динамо» хочет что-то выиграть, то Бителло должен остаться.
Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита» Алексей Гасилин считает хавбека «Динамо» Бителло основополагающим игроком клуба.
«Мы понимаем, что роль Бителло в московском «Динамо» – основополагающая, он фундаментальный игрок. Тюкавину было бы тяжело без бразильца и в целом атаке было бы сложнее без него. Если «Динамо» хочет выиграть что‑то серьезное, то Бителло должен оставаться в команде», – сказал Гасилин.
«Динамо» проведет ответную игру финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» дома 7 мая (первый матч – 0:0).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Матч ТВ»
Не много ли этого «эксперта» стало здесь?! Телеэфира мало? При этом говорит о вещах, которые понятны ребенку.
Если команда Динамо хочет выиграть, то и играть должна команда. Пока видно, что Бителло на повышение заслуженное хочет. (Хотя жаль будет расставаться с этим бриллиантом)
Да там всё Динамо сейчас на Бителло держится. Убрать Бителло = и без того грустное Динамо совсем падать начнёт.
