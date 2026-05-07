Алексей Гасилин: «Если «Динамо» хочет выиграть что‑то серьезное, то Бителло должен оставаться. Тюкавину было бы тяжело без бразильца»

Алексей Гасилин: если «Динамо» хочет что-то выиграть, то Бителло должен остаться.

Руководитель «Банки» и экс-форвард «Зенита » Алексей Гасилин считает хавбека «Динамо» Бителло основополагающим игроком клуба.

«Мы понимаем, что роль Бителло в московском «Динамо» – основополагающая, он фундаментальный игрок. Тюкавину было бы тяжело без бразильца и в целом атаке было бы сложнее без него. Если «Динамо» хочет выиграть что‑то серьезное, то Бителло должен оставаться в команде», – сказал Гасилин.

«Динамо» проведет ответную игру финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром » дома 7 мая (первый матч – 0:0).