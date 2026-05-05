Дмитрий Сычев: «У Prime Squad однозначно вайб 1-го сезона 2Drots»

Вратарь Prime Squad Дмитрий Сычев рассказал о настроении в клубе.

– У вас вайб 1-го сезона 2Drots?

– Да, однозначно. Очень рад, что те пацаны, которые пришли к нам в команду, ощущают это. Говорят, что все круто. Хочется, чтобы был результат, но чего-то не хватает.

– Может ли собраться старый состав в PS? Гудай, Талабыч…?

– Если фантазировать, то все возможно. Безусловно, хотел бы такого. Но если быть разумным, то это вряд ли получится, – сказал голкипер в интервью корреспонденту Спортса’‘ Ильющенко Даниилу.