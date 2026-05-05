  • Кузнецов о тренерах из Медиалиги в РПЛ: «Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место? Почему не доверяют российским тренерам?»
Дмитрий Кузнецов: доверьте ЦСКА Маврину. Он не займет 6-7-е место в РПЛ?.

Экс-игрок сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о тренерах в Мир РПЛ.

«Смотрю на перемены: Панов зашел, Гаранин зашел. Да, они были в профи до этого, но ничего страшного в этом нет.

Нам, российским тренерам, не доверяют в большинстве случаев. Берут людей, которые были за границей помощниками. Я не понимаю.

Возьмите любого человека из Медиалиги, который и поиграл, и потренировал, – доверьте им ЦСКА. Они будут хуже работать? Дайте Васе Маврину (полузащитник «Амкала» – Спортс’’) 9 помощников.

Это не камень в огород Челестини. Но в команде качественные футболисты. Маврин не займет 6-7-е место в РПЛ? Почему нам не доверяют? Мы из другого текста, что ли?» – сказал Кузнецов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Это медиафутбол, бро»
Да кто вам не доверяет?Как вы надоели тупые завистники.В РПЛ 3 тренера иностранца лишь.Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место?(с).Ну дайте мне,я тоже думаю что займу с ЦСКА 6 место. Почему нет?Почему МАврин может тренировать а я нет?
Ответ Spartakus1984
Да кто вам не доверяет?Как вы надоели тупые завистники.В РПЛ 3 тренера иностранца лишь.Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место?(с).Ну дайте мне,я тоже думаю что займу с ЦСКА 6 место. Почему нет?Почему МАврин может тренировать а я нет?
Я больше могу сказать. С этим составом они вообще без тренера займут шестое-седьмое место. И нахрена тогда им нужен какой-нибудь Вася Маврин или тот же Кузнецов? Бабло за тренера между собой поделят, причём с удовольствием. Только сомневаюсь, что такой результат устроит руководство и болел ЦСКА
Ответ Evgen Vynokurov
Я больше могу сказать. С этим составом они вообще без тренера займут шестое-седьмое место. И нахрена тогда им нужен какой-нибудь Вася Маврин или тот же Кузнецов? Бабло за тренера между собой поделят, причём с удовольствием. Только сомневаюсь, что такой результат устроит руководство и болел ЦСКА
Так я о том же.
Иностранец займет место выше чем 6-7 , а у наших 6-7 это нормально, и уже примеров много, и в ЦСКА, и в Спартаке, и в Динамо
Обычный балабол. Кто мешает Маврину нев ЦСКА идти сразу, а через лиги продираться?
Челестини так-то не сразу в ЦСКА попал.
Ответ ShuhratKL
Обычный балабол. Кто мешает Маврину нев ЦСКА идти сразу, а через лиги продираться? Челестини так-то не сразу в ЦСКА попал.
Через лиги пусть продираются всякие проходимцы, а настоящие отечественные футбольные люди должны получать сразу место в топ клубе
Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА и он сделает из команды цирк, а затем выведет в ФНЛ
Потому что за 6 место там увольняют, гений ты наш
Ещё один яйцеголовый, а их сотни. Небыло у него столько помощников и жены в составе. Какой-то хрен пустил и все верят.
Весь тренерский сброд слюни уже обложил - каждый непонятно кто, думает что он наидостойнейший, хотя с чего бы? Какие у этого сброда есть тренерские успехи?
Дайте Маврину 9 помощников и это будет цирковой коллектив с которым можно ехать на гастроли
Девять помощников Маврина, в каком кабаке они сейчас сидят?)
...потому-что вместо пердива наши тренеры заняты в медиалиге
