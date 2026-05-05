Кузнецов о тренерах из Медиалиги в РПЛ: «Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место? Почему не доверяют российским тренерам?»
Дмитрий Кузнецов: доверьте ЦСКА Маврину. Он не займет 6-7-е место в РПЛ?.
Экс-игрок сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о тренерах в Мир РПЛ.
«Смотрю на перемены: Панов зашел, Гаранин зашел. Да, они были в профи до этого, но ничего страшного в этом нет.
Нам, российским тренерам, не доверяют в большинстве случаев. Берут людей, которые были за границей помощниками. Я не понимаю.
Возьмите любого человека из Медиалиги, который и поиграл, и потренировал, – доверьте им ЦСКА. Они будут хуже работать? Дайте Васе Маврину (полузащитник «Амкала» – Спортс’’) 9 помощников.
Это не камень в огород Челестини. Но в команде качественные футболисты. Маврин не займет 6-7-е место в РПЛ? Почему нам не доверяют? Мы из другого текста, что ли?» – сказал Кузнецов.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: «Это медиафутбол, бро»
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Челестини так-то не сразу в ЦСКА попал.