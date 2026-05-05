  Федор Смолов: «Дивеев – самый сильный центральный защитник России. Последние 3 года он не прогрессирует. РПЛ стала слабее, ему легче все дается»
Федор Смолов: «Дивеев – самый сильный центральный защитник России. Последние 3 года он не прогрессирует. РПЛ стала слабее, ему легче все дается»

Экс-футболисты Федор Смолов и Сергей Паршивлюк в новом выпуске «СМОЛ ФМ» отреагировали на высказывание защитника Игоря Дивеева.

Ранее защитник «Зенита» Дивеев заявил: «Я никогда не играл в ЛЧ, но, как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате».

Дмитрий Егоров: «Как вам слова Дивеева про Лигу чемпионов

Федор Смолов: «Нам пишут, что ЦСКА с Дивеевым проигрывал «Лудогорцу» 1:5».

Сергей Паршивлюк: «Чемпионат России и ЛЧ сравнивать невозможно. Я надеюсь, что Игоря просто неправильно интерпретировали, и он не это подразумевал. Это очень легкомысленное высказывание человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов.

Я когда смотрю футбол, тоже думаю: «Я бы здесь забежал, подал, и мы забили бы». Но в самой игре, учитывая атмосферу, ожидания, нервы, все совсем по-другому».

Смолов: «Игорь общался с Федей Чаловым, тот делился впечатлениями от игры в Лиге чемпионов. Он на этом, так как тоже является футболистом, сделал какие-то выводы.

Откровенно говоря, Дивеев на сегодняшний день самый сильный центральный защитник с российским паспортом. Последние три года он перестал прогрессировать. Чемпионат стал слабее, и ему все стало легко даваться. В такой среде он перестал прогрессировать».

Уж сам Федя авансы-таланты свои не отработал и на 50%, потому что и не предъявлял к себе каких-либо требований, думаю ;)
Причем тут Федя? Он говорит как бывший футболист, как видит. Он в этом плане поболе эксперт чем мы комменты

Зачем оценивать карьеру эксперта, а не его высказывание?
Конечно, после твоего ухода из футбола прямо сразу началась деградация)
Смол , это вообще что за эксперт такой ? Типа гол Реалу и Барсе ставит его в такой ряд легенд - экспертов ?
А как же великая паненка против Хорватии?
Он же не забил там
Федор Смолов проплачивает что ли свое постоянное появление на спортсе?
Его спонсор букмекер
Да вроде все спортивное сюда тащат, нет?
Кстати, Паршивлюк дает очень взвешенные комментарии и объяснения по игре, в прошлой новости про умения итальянских защитников тоже. Интересно было бы увидеть его на Okko в студии к ЛЧ.
Да Серёга всегда был умным и грамотным парнем. Он максимально адекватный. Не зря его и болельщики Спартака уважают, и болельщики Динамо. Потому что и на поле всегда бился, и за его пределами ни в какой фигне не замечен. Жаль, травма за травмой
Сколько помню себя РПЛ слабеет, слабеет, слабеет...
а бывшие всё круче, и круче, и круче...
Ну так давай вспомним, чего добились российские клубы в еврокубках с 8 года. Можно, конечно, выход в 1/4 ЛЧ 15 лет назад посчитать подвигом, ага. А так, да. Строго в топ 5. На месте Франции, ага.
Рейтинг УЕФА это чутка отражал до отстрания
Без отстраниния от еврокубков - падение было бы в том же духе
Ну, конечно, прогресс Смолова налицо, год от года.
мы наблюдаем восхождение новой звезды экспертного футбольного сообщества
Семак сделал Дивеева лучшим центральным!
Ахаха. Вот - лучший комент. 😄 Ну да. Так получается..
Так утверждают далекие от футбола люди это просто смешно...
Последние три года в ЦСКА не прогрессирует? В паре с Рошей был не плох. В паре с Нино еще лучше :)
