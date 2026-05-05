Федор Смолов: «Дивеев – самый сильный центральный защитник России. Последние 3 года он не прогрессирует. РПЛ стала слабее, ему легче все дается»

Федор Смолов: Дивеев – самый сильный центральный защитник России.

Экс-футболисты Федор Смолов и Сергей Паршивлюк в новом выпуске «СМОЛ ФМ» отреагировали на высказывание защитника Игоря Дивеева .

Ранее защитник «Зенита » Дивеев заявил : «Я никогда не играл в ЛЧ, но, как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате».

Дмитрий Егоров: «Как вам слова Дивеева про Лигу чемпионов ?»

Федор Смолов: «Нам пишут, что ЦСКА с Дивеевым проигрывал «Лудогорцу» 1:5».

Сергей Паршивлюк: «Чемпионат России и ЛЧ сравнивать невозможно. Я надеюсь, что Игоря просто неправильно интерпретировали, и он не это подразумевал. Это очень легкомысленное высказывание человека, который никогда не играл в Лиге чемпионов.

Я когда смотрю футбол, тоже думаю: «Я бы здесь забежал, подал, и мы забили бы». Но в самой игре, учитывая атмосферу, ожидания, нервы, все совсем по-другому».

Смолов: «Игорь общался с Федей Чаловым, тот делился впечатлениями от игры в Лиге чемпионов. Он на этом, так как тоже является футболистом, сделал какие-то выводы.

Откровенно говоря, Дивеев на сегодняшний день самый сильный центральный защитник с российским паспортом. Последние три года он перестал прогрессировать. Чемпионат стал слабее, и ему все стало легко даваться. В такой среде он перестал прогрессировать».