Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»

Федор Смолов: то, что Заболотному разрешили доиграть сезон, нормальное решение.

Бывший нападающий «Краснодара », «Динамо » и «БроукБойз » Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда «Спартака » Антона Заболотного.

Ранее стало известно , что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.

«Антону Заболотному хочется посочувствовать. У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры.

По какому-то случайному стечению обстоятельств кто-то из близких приобрел для него что-то похожее, но с каким-то дополнительным веществом. Состав чуть другой, поэтому так произошло.

Антону скоро исполнится 35 лет. То, что ему разрешили доиграть сезон, вполне нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру.

Заболотный – профессионал, в этом ему не откажешь, всегда тренируется на 100%, следит за собой и нормально ведет себя в коллективе», – сказал Смолов.