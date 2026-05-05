  Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»
Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»

Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда «Спартака» Антона Заболотного.

Ранее стало известно, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.

«Антону Заболотному хочется посочувствовать. У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры.

По какому-то случайному стечению обстоятельств кто-то из близких приобрел для него что-то похожее, но с каким-то дополнительным веществом. Состав чуть другой, поэтому так произошло.

Антону скоро исполнится 35 лет. То, что ему разрешили доиграть сезон, вполне нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру.

Заболотный – профессионал, в этом ему не откажешь, всегда тренируется на 100%, следит за собой и нормально ведет себя в коллективе», – сказал Смолов.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Smol FM на ВидеоСпортсе’‘
Главное,в кофеманию Заболотному не заходить...
До полировать лавку
Закончит конечно, там у него целый список заинтересованных клубов, кто играть-то будет. Спасибо лимиту .
С допингом у него впечатляющая статистика😁Мега супер форвард 😁
Ответ Тимак Капарзо
"У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры."
Крепкого Вам здоровья.
Мда сколько же таких как ты,только заголовок читают и быстрее комменты оставлять
Решили не губить карьеру парню?
"Доиграет", бгг))
Спартак еще и прощальный матч организует, скриньте))
Нужен прощальный турнир с участием ЦСКА, Спартака и Зенита
Так Великий Зе закончил еще в августе, когда контракт со Спартаком подписал
Заболотный прям антидопинговая реклама.
Досидит и закончит.
а что так можно было чтоли?
