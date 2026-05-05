Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»
Бывший нападающий «Краснодара», «Динамо» и «БроукБойз» Федор Смолов в новом выпуске «СМОЛ ФМ» высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда «Спартака» Антона Заболотного.
Ранее стало известно, что Заболотный сдал положительную допинг-пробу. Игрок получил временное отстранение, но 30 апреля оно было снято. Решение о возможных санкциях будет принято после завершения сезона.
«Антону Заболотному хочется посочувствовать. У него проблемы с сосудами, и этот препарат он пьет на протяжении практически всей карьеры.
По какому-то случайному стечению обстоятельств кто-то из близких приобрел для него что-то похожее, но с каким-то дополнительным веществом. Состав чуть другой, поэтому так произошло.
Антону скоро исполнится 35 лет. То, что ему разрешили доиграть сезон, вполне нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру.
Заболотный – профессионал, в этом ему не откажешь, всегда тренируется на 100%, следит за собой и нормально ведет себя в коллективе», – сказал Смолов.
