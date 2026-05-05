Бразильская ведущая Ниви Эстефан снова не забила пенальти в Кингс Лиге – ее команда не вышла в плей-офф
34-летняя бразильская ведущая и президент команды Nyvelados FC Ниви Эстефан снова не реализовала президентский пенальти в Кингс Лиге Бразилии.
В прошлый раз ведущая попала в штангу, теперь же вратарь отбил пенальти.
Nyvelados FC обыграл Dibrados FC (5:4), но клуб лишь поднялся на предпоследнее место таблицы. Команда Эстефан не вышла в плей-офф турнира.
На страницу Эстефан в инстаграме подписано более 2,1 млн человек.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Kings League Brazil
Кипер мог бы и не прыгать:)))
