Бразильская ведущая Ниви Эстефан снова не забила пенальти в Кингс Лиге – ее команда не вышла в плей-офф

Бразильская ведущая Ниви Эстефан снова не забила пенальти в Кингс Лиге.

34-летняя бразильская ведущая и президент команды Nyvelados FC Ниви Эстефан снова не реализовала президентский пенальти в Кингс Лиге Бразилии.

В прошлый раз ведущая попала в штангу, теперь же вратарь отбил пенальти.

Nyvelados FC обыграл Dibrados FC (5:4), но клуб лишь поднялся на предпоследнее место таблицы. Команда Эстефан не вышла в плей-офф турнира.

На страницу Эстефан в инстаграме подписано более 2,1 млн человек.