«СиндЕкат» уволил главного тренера после 3 побед подряд. Руководство посчитало, что Матвеев не поставил атакующий футбол

«СиндЕкат» уволил главного тренера Юрия Матвеева после 3 побед подряд.

Матвеев пришел в медиаклуб в декабре 2025-го после ухода Аверьянова . Под руководством Матвеева «СиндЕкат» обыграл ЧГУ в Кубке Alma Mater, а также Prime Squad и «Банку» в WINLINE Медиалиге .

«Такое решение принято руководством, исходя из анализа игры команды на старте сезона. К сожалению, нынешний тренер не смог поставить яркий атакующий футбол, которым «СиндЕкат» хочет радовать болельщиков.

Опыт наших решений показывает, что подобные изменения на старте сезона идут только в плюс», – говорится в посте «СиндЕката ».

Команду возглавит Анатолий Герк.