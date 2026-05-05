«СиндЕкат» уволил главного тренера после 3 побед подряд. Руководство посчитало, что Матвеев не поставил атакующий футбол
Матвеев пришел в медиаклуб в декабре 2025-го после ухода Аверьянова. Под руководством Матвеева «СиндЕкат» обыграл ЧГУ в Кубке Alma Mater, а также Prime Squad и «Банку» в WINLINE Медиалиге.
«Такое решение принято руководством, исходя из анализа игры команды на старте сезона. К сожалению, нынешний тренер не смог поставить яркий атакующий футбол, которым «СиндЕкат» хочет радовать болельщиков.
Опыт наших решений показывает, что подобные изменения на старте сезона идут только в плюс», – говорится в посте «СиндЕката».
Команду возглавит Анатолий Герк.
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал «СиндЕката»
там говорят Березуцкий скоро свободится...
