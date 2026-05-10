ФК «10» забил 5 мячей FC ViBE, «Амкал» обыграл «Эгриси» в 3-м туре Медиалиги
Результаты 3-го тура WINLINE Медиалиги.
Медиалига, 3-й тур
8 мая, пятница
«Апсны» – 2Drots – 0:1 (0:0)
9 мая, суббота
«Амкал» – «Эгриси» – 4:3 (1:1)
«БроукБойз» – Lit Energy – 3:2 (2:1)
«Банка» – Prime Squad – 3:1 (3:1)
10 мая, воскресенье
Fight Nights – «Юнисон-Донецк» – 0:5 (0:3)
СКА – «Народная Команда» – 2:1 (1:1)
«СиндЕкат» – «Матч ТВ» – 0:0, 0:2 Б
FC ViBE – ФК «10» – 0:5 (0:2)
Матч «Апсны» – 2Drots прошел в Сухуме на стадионе «Динамо», остальные игры тура прошли в Москве на Cosmos Arena.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалиги
