«За три дня любой тренер ничего не может сделать». Гришин о поражении Гаранина в первом матче во главе «Пари НН»

Главный тренер «Банки» Александр Гришин высказался о первом матче Вадима Гаранина в качестве главного тренера «Пари НН».

В 28-м туре Мир РПЛ «Пари НН» уступил на выезде «Ахмату » (0:2).

«Во-первых, совсем мало времени. За три дня любой тренер ничего не может сделать. Разве что провести пару теоретических занятий о том, как он видит футбол. Перестроиться футболистам очень тяжело.

То, что Гаранин неплохо работал в «Енисее» и во Второй лиге, надо признать. Наверное, его взяли, потому что он знаком спортивному директору «Пари НН» Евменову, чтобы доработать. Шпилевский провалился и надо было что-то делать», – сказал Гришин.

До «Пари НН » Гаранин тренировал медиафутбольный клуб Lit Energy.