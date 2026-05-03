«За три дня любой тренер ничего не может сделать». Гришин о поражении Гаранина в первом матче во главе «Пари НН»
Главный тренер «Банки» Александр Гришин высказался о первом матче Вадима Гаранина в качестве главного тренера «Пари НН».
В 28-м туре Мир РПЛ «Пари НН» уступил на выезде «Ахмату» (0:2).
«Во-первых, совсем мало времени. За три дня любой тренер ничего не может сделать. Разве что провести пару теоретических занятий о том, как он видит футбол. Перестроиться футболистам очень тяжело.
То, что Гаранин неплохо работал в «Енисее» и во Второй лиге, надо признать. Наверное, его взяли, потому что он знаком спортивному директору «Пари НН» Евменову, чтобы доработать. Шпилевский провалился и надо было что-то делать», – сказал Гришин.
До «Пари НН» Гаранин тренировал медиафутбольный клуб Lit Energy.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Матч ТВ»
За себя надо говорить. Может будь у НН щас свой Рахимов, уперлись бы рогом, но точно взяли бы хоть одно очко