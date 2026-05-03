«Амкал» сделает предложение Заболотному, провалившему допинг-тест. В Медиалиге играет забаненный за ставки Писарский
Спортивный директор «Амкала» Валех Сафаров заявил, что клуб сделает предложение нападающему «Спартака» Антону Заболотному.
«Мы делаем Антону Заболотному официальное предложение перейти в «Амкал». Клуб свяжется с игроком», – заявил Сафаров.
В Медиалиге в составе СКА уже выступает отстраненный от профессиональных соревнований за ставки форвард Владимир Писарский.
Заболотный сдал положительный допинг-тест. Несмотря на это, он доиграет сезон без ограничений.
В этом сезоне форвард провел 9 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал WINLINE Медиалига
19 комментариев
даже у Заболотного несколько вариантов развития карьеры, а у тебя - нет.
Он уже в этом сезоне должен был играть в медиалиги, до сих пор не могу понять зачем Спартак в это ввязался.
Видимо хорошо с контракта откатывает
Ностальгия по бромантану🥹
Допингиста будут кормить с денег лудоманов. В принципе все справедливо.
Антон мемный футболист, медиа футбол самое то для него
Приют для правонарушителей.
Ну всё же ставки и допинг малёх разная провинность в плане дальнейшей игры...хотя. Там какого только мусора нет, в этой медиалиге
убрали бы слово футбол, стали бы медиаприкол / медиаклоунада да что угодно, вопросов к ним не было бы
"Предложение от которого невозможно отказаться"
Медиалига решила собрать весь сброд отечественного футбола
Вся уголовка собралась в Медианедолиге.
Если бы не хорошие откаты через его агентов, это полено уже сезонов пять играло бы в Медиалиге
