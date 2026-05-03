«Амкал» сделает предложение Заболотному, провалившему допинг-тест. В Медиалиге играет забаненный за ставки Писарский

Спортивный директор «Амкала»: клуб сделает предложение Антону Заболотному.

Спортивный директор «Амкала » Валех Сафаров заявил, что клуб сделает предложение нападающему «Спартака» Антону Заболотному.

«Мы делаем Антону Заболотному официальное предложение перейти в «Амкал». Клуб свяжется с игроком», – заявил Сафаров.

В Медиалиге в составе СКА уже выступает отстраненный от профессиональных соревнований за ставки форвард Владимир Писарский.

Заболотный сдал положительный допинг-тест. Несмотря на это, он доиграет сезон без ограничений.

В этом сезоне форвард провел 9 матчей в Мир РПЛ и не отметился результативными действиями.