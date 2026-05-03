  • «Феноменальная карьера Заболотного в «Спартаке» подошла к концу». Руководитель «Народной Команды» Кучер о форварде
«Народная Команда» не планирует звать форварда «Спартака» Антона Заболотого.

Руководитель «Народной Команды» Сергей Кучер заявил, что клуб не планирует приглашать Антона Заболотного, который сдал положительный допинг-тест.

– Готовы пригласить его в «Народную»?

– Наверное, СКА его заберет в красно-синюю семью. По угару можно предложить. Но, думаю, Василий Михалыч [Баста, владелец СКА-Ростов] ему уже набрал.

С другой стороны, хорошо: человек сидел на банке, а тут освободил финансы клубу [«Спартаку»]. Но допинг – это очень плохо. Ни одному спортсмену не желаю этим заниматься. Это глупо. Человеку сколько лет? Что ему еще надо? Какой допинг? Зачем? Феноменальная карьера Заболотного в «Спартаке» подошла к концу.

– Как фанаты «Спартака» отнесутся к этому?

– Думаю, вообще пофигу. Какие-то красно-белые журналисты напишут статьи. Но глобально мне как болельщику «Спартака» – ни горячо, ни холодно. Если бы он забивал каждый тур и вел бы команду к третьему месту... А так, пришел, поиграл. Он мне запомнился только красной на 10-й минуте.

– Но он подходит под концепцию «Народной Команды»?

– Даже он не подходит под концепцию «Народной», – сказал Кучер в интервью корреспонденту Спортса’’ Даниилу Ильющенко.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», выступающий в WINLINE Медиалиге.

О готовности пригласить Заболотного уже заявил «Амкал».

Напомним, в Медиалиге в составе СКА выступает Владимир Писарский, отстраненный от профессионального спорта за ставки.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Кто бы что не говорил про Заболотного, это пример, когда на 200% человек добился успеха трудолюбием, а не талантом.

Помню, как он старался сам забить Кипру и таки сделал это)
Откуда вы этот бред взяли про какое-то выдающееся трудолюбие Заболотного? Есть данные что он тренируется больше партеров? Или сильнее на тренировках выкладывается??
А если серьезно, отбросив все "шутки", то я не верю в допинг у Забы.

Уверен, что будет либо чистым, либо это будет не допинг. То есть, если что-то и найдут, то это будет, так скажем, не для улучшения спортивных результатов. Хотя Антон не похож на человека, который бы юзал эту чушь, посмотрим.
По крайней мере уважения к А.Заболотному гораздо больше за его карьеру и отношение к делу, чем к непонятному персонажу из непонятной лиги!
Антон никогда не паразитировал на чужих проблемах и всегда (на моей памяти) корректно отзывался о других, без грязи.
Буду рассказывать внукам...я видел с трибуны красную карточку Заболотного! :)))
Начало чемпа все : зе свои 5 мячей забьет
Конец даже один не затолкал
Уровень зе и уровень специалистов одинаковый
«Амкал» сделает предложение Заболотному, провалившему допинг-тест. В Медиалиге играет забаненный за ставки Писарский
3 мая, 18:21
Заболотный о провале допинг-теста: «Никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Намерен доказать свою полную невиновность»
3 мая, 18:05
«Спартак» о допинге у Заболотного: «РУСАДА разрешило ему участвовать в тренировках и соревнованиях»
3 мая, 18:01
Дмитрий Сычев: «У Prime Squad однозначно вайб 1-го сезона 2Drots»
сегодня, 19:03
Федор Смолов: «Дивеев – самый сильный центральный защитник России. Последние 3 года он не прогрессирует. РПЛ стала слабее, ему легче все дается»
сегодня, 15:33
Смолов о допинге Заболотного: «То, что ему разрешили доиграть сезон, нормальное решение. Он доиграет и закончит карьеру»
сегодня, 14:01
Смолов про неустойку Челестини: «Это 40 млн рублей? Двушку в Москве можно купить, наверное. В моем доме – вряд ли»
сегодня, 11:12
Бразильская ведущая Ниви Эстефан снова не забила пенальти в Кингс Лиге – ее команда не вышла в плей-офф
сегодня, 10:27Видео
Смолов показал «галоши» из Лондона: «Когда покупал обувь, встретил Гарри Стайлза, in person, for real. Он engaged с Зои Кравиц, которая играла Catwoman»
сегодня, 09:05Видео
«СиндЕкат» уволил главного тренера после 3 побед подряд. Руководство посчитало, что Матвеев не поставил атакующий футбол
сегодня, 08:54
Некит: «Азамат так пристально следил за своей любимой командой, что забыл про свою»
вчера, 19:18
Гаджиев о Дариуше: «Хабиб говорил: «Этот парень серьезная проверка, он настоящий черный пояс». Но он уже герой прошлого»
вчера, 16:43
Российский футболист Прокоп сыграет на клубном ЧМ Кингс Лиги. Его команда выиграла регулярку испанского турнира
вчера, 15:28
Кузнецов о тренерах из Медиалиги в РПЛ: «Дайте Маврину 9 помощников в ЦСКА – он не займет 6-е место? Почему не доверяют российским тренерам?»
сегодня, 18:09
Жена Сафонова показала содержимое его косметички: «Не знаю даже, что из этого можно посоветовать»
сегодня, 16:35Видео
Клуб Гуфа Lugang Team сыграл в баскетбол против СКА Басты. На площадку вышли Глушаков и рэпер Lil Kavkaz
сегодня, 12:01Видео
Exile и Парадеевич выступят капитанами команд на BetBoom Медиа Класико: футбольном шоу-матче стримеров против блогеров
сегодня, 06:10
Александр Гришин: «Агкацев является лучшим вратарем РПЛ. Кордоба приносит «Краснодару» чемпионские очки, а Агкацев их сохраняет»
вчера, 17:49
DAWGS Кириленко обыграл клубом Элджея, команда Мозгова прибила AUF. Результаты уик-энда Media Basket
3 мая, 19:34
«За три дня любой тренер ничего не может сделать». Гришин о поражении Гаранина в первом матче во главе «Пари НН»
3 мая, 18:44
Экс-хавбек 2Drots и «Десятки» Скоропуп забил второй гол за «Урал-2» во Второй лиге. У полузащитника 2+1 по «гол+пас» за 6 матчей в профи
3 мая, 13:54Видео
Rocket Team Мозгова уступили команде Текилы, «Козлы» обыграли Lugang Team Гуфа в 10-м туре Media Basket
1 мая, 19:26
Биатлонист Вьюхин: «Для футбола я старый. Разве что перейти в Медиалигу, а там уже завершение карьеры»
1 мая, 13:49
