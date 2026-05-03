«Феноменальная карьера Заболотного в «Спартаке» подошла к концу». Руководитель «Народной Команды» Кучер о форварде

«Народная Команда» не планирует звать форварда «Спартака» Антона Заболотого.

Руководитель «Народной Команды » Сергей Кучер заявил, что клуб не планирует приглашать Антона Заболотного, который сдал положительный допинг-тест.

– Готовы пригласить его в «Народную»?

– Наверное, СКА его заберет в красно-синюю семью. По угару можно предложить. Но, думаю, Василий Михалыч [Баста, владелец СКА-Ростов] ему уже набрал.

С другой стороны, хорошо: человек сидел на банке, а тут освободил финансы клубу [«Спартаку»]. Но допинг – это очень плохо. Ни одному спортсмену не желаю этим заниматься. Это глупо. Человеку сколько лет? Что ему еще надо? Какой допинг? Зачем? Феноменальная карьера Заболотного в «Спартаке» подошла к концу.

– Как фанаты «Спартака» отнесутся к этому?

– Думаю, вообще пофигу. Какие-то красно-белые журналисты напишут статьи. Но глобально мне как болельщику «Спартака» – ни горячо, ни холодно. Если бы он забивал каждый тур и вел бы команду к третьему месту... А так, пришел, поиграл. Он мне запомнился только красной на 10-й минуте.

– Но он подходит под концепцию «Народной Команды»?

– Даже он не подходит под концепцию «Народной», – сказал Кучер в интервью корреспонденту Спортса’’ Даниилу Ильющенко.

«Народная Команда» – клуб болельщиков «Спартака», выступающий в WINLINE Медиалиге .

О готовности пригласить Заболотного уже заявил «Амкал».

Напомним, в Медиалиге в составе СКА выступает Владимир Писарский, отстраненный от профессионального спорта за ставки.