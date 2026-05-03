«Сегодня было очень просто». Форвард СКА Корж о разгроме «Десятки»

Константин Корж: Сегодня было очень просто.

Форвард СКА Константин Корж высказался после матча против «Десятки».

ФК «10» проиграл СКА Басты во 2-м туре 7-го сезона WINLINE Медиалиги – 0:5. Корж с пенальти забил последний гол в матче.

«Очередная рядовая победа. Игра далась, команда бежала, был огонь – все получалось.

Три пенальти? Нет такого, что нам повезло. Мы больше владели мячом и лезли в штрафную, вынудили их фолить. Раз – фол, два – фол, три – фол. Когда обыгрываешь один в один, сопернику становится сложно.

Сегодня было очень просто. Сегодня ты выходил на поле, и игра давалась. Как будто ты свежее. В полумоментах выигрываешь – и все», – сказал Корж в интервью корреспонденту Спортса’’ Даниилу Ильющенко.