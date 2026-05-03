  • «Иди ## ###, Пике!» скандировали 2 млн бразильцев на концерте Шакиры на Копакабане. Певица поддержала матерей-одиночек со сцены
Два миллиона бразильцев скандировали «Иди ## ###, Пике!» во время концерта певицы Шакиры на Копакабане в Бразилии.

Певица со сцены высказалась в поддержку метерей-одиночек: «Женщины умеют все – заботиться о семье, работать, поддерживать дом, растить детей. Это очень много, но мы справляемся. В Бразилии более 20 млн одиноких матерей – без поддержки. Я одна из них».

Во время концерта зрители стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес экс-защитника «Барселоны» и президента Кингс Лиги: «Иди ## ###, Пике

Бывший защитник «Барселоны» и колумбийская певица расстались в 2022 году после 11 лет отношений и рождения двоих детей. По информации El Periodico, Шакира узнала, что Пике изменял ей с другой женщиной.

Бесплатное выступление Шакиры в Рио-де-Жанейро собрало около 2 млн зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Globo
Казалось бы, что общего у Дзюбы и Пике…
И Шевалье )
И Кононова Олега)
Покричали на Пике и пошли делать внебрачных детей . Концерт очень поможет решить проблему с матерями одиночками . Ни школы , духовенство , а полуголая Шакира и пьяная публика .
Вот там градус ваг… ненависти накалился 🔥 Половину земного шара можно обеспечить электроэнергией с одного подобного концерта 🎵
«ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ! НЕ БОМБИТ!»
(с)
Чем сильнее обсираешь бывших , тем больше обсираешь себя и годы ,прожитые с бывшими)
Ну всё, Пике теперь очень расстроится))
Шакира, концерт, Бразилия, матери одиночки ... Пике - редактор спортс срочно на главную :)))
То есть эта миллионерша, у которой няни, слуги, повара сравнивает себя с обычной матерью-одиночкой. Пике походу конкретно к ней в голову залез, что спустя столько лет она все еще вспоминает его...
Просто заработок на своей целевой аудитории .
Я думаю, она просто делает бабло на этом. Многие пары в шоу-бизнесе на деле фейковые тупо для пиара, я бы рекомендовал не верить в их публичную жизнь. Да и вообще зачем нам нужна их жизнь, своей надо заниматься, а от знаменитостей брать только продукты их деятельности, которые вам нравятся, а это музыка, фильмы, спорт, юмор и т. д.
«Иди ## ###, Пике!»

Алё, гараж! Сколько можно повторить, что нельзя писать ## ###. Уже давно пора усвоить, что это наречие всегда пишется слитно -- #####. Не возражать!
Вот это дельная новость!
