«Иди ## ###, Пике!» скандировали 2 млн бразильцев на концерте Шакиры на Копакабане. Певица поддержала матерей-одиночек со сцены
Два миллиона бразильцев скандировали «Иди ## ###, Пике!» во время концерта певицы Шакиры на Копакабане в Бразилии.
Певица со сцены высказалась в поддержку метерей-одиночек: «Женщины умеют все – заботиться о семье, работать, поддерживать дом, растить детей. Это очень много, но мы справляемся. В Бразилии более 20 млн одиноких матерей – без поддержки. Я одна из них».
Во время концерта зрители стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес экс-защитника «Барселоны» и президента Кингс Лиги: «Иди ## ###, Пике!»
Бывший защитник «Барселоны» и колумбийская певица расстались в 2022 году после 11 лет отношений и рождения двоих детей. По информации El Periodico, Шакира узнала, что Пике изменял ей с другой женщиной.
Бесплатное выступление Шакиры в Рио-де-Жанейро собрало около 2 млн зрителей.
