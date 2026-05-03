«Иди ## ###, Пике!» скандировали 2 млн бразильцев на концерте Шакиры на Копакабане. Певица поддержала матерей-одиночек со сцены

«Иди ## ###, Пике!» скандировали 2 млн зрителей на концерте Шакиры на Копакабане.

Два миллиона бразильцев скандировали «Иди ## ###, Пике!» во время концерта певицы Шакиры на Копакабане в Бразилии.

Певица со сцены высказалась в поддержку метерей-одиночек: «Женщины умеют все – заботиться о семье, работать, поддерживать дом, растить детей. Это очень много, но мы справляемся. В Бразилии более 20 млн одиноких матерей – без поддержки. Я одна из них».

Во время концерта зрители стали выкрикивать оскорбительные кричалки в адрес экс-защитника «Барселоны» и президента Кингс Лиги : «Иди ## ###, Пике !»

Бывший защитник «Барселоны» и колумбийская певица расстались в 2022 году после 11 лет отношений и рождения двоих детей. По информации El Periodico, Шакира узнала, что Пике изменял ей с другой женщиной.

Бесплатное выступление Шакиры в Рио-де-Жанейро собрало около 2 млн зрителей.