Николай Осипов: «Ставки на Медиалигу могут появиться к осеннему Кубку Лиги»
Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов допустил, что ставки на МФЛ появятся к осеннему Кубку Лиги.
«Все движется к тому, что мы в правовом поле в ближайшее время сможем дать возможность оценить вашим вниманием интересные события в лиге.
Этим летом – нет, а к Кубку Лиги допускаю, что да. Что-нибудь типа тотала буллитальти. Чего будет больше: буллитов или пенальти?» – сказал Осипов.
Кубок Медиалиги-2026 ориентировочно стартует в сентябре.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Медиалиги
