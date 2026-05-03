Николай Осипов: «Ставки на Медиалигу могут появиться к осеннему Кубку Лиги»

Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов допустил, что ставки на МФЛ появятся к осеннему Кубку Лиги.

«Все движется к тому, что мы в правовом поле в ближайшее время сможем дать возможность оценить вашим вниманием интересные события в лиге.

Этим летом – нет, а к Кубку Лиги допускаю, что да. Что-нибудь типа тотала буллитальти. Чего будет больше: буллитов или пенальти?» – сказал Осипов.

Кубок Медиалиги-2026 ориентировочно стартует в сентябре.