FC ViBE обыграл «Народную Команду» в заключительном матче 2-го тура МФЛ-7. Это первая победа Кузнецова с новым клубом
Медиалига, 2-й тур
3 мая, воскресенье
«Народная Команда» – FC ViBE – 0:1 (0:0)
«Народная Команда»: Лукич, Харламов, Иванов, Писк, Коржиньо, Ега, Олег Олег, Товмасян, Дучак, Безлихотнов, Соломаха.
FC ViBE: Махарадзе, Арсланов, Карл, Фетис, Ильин, Великородный, Бабков, Васиченко, Федоров, Шакир.
Гол: 0:1 – Шакир (44).
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Это первая победа для Дмитрия Кузнецова в статусе главного тренера FC ViBE.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
