СКА Басты разгромил ФК «10» Мусагалиева – 5:0 во 2-м туре МФЛ-7. Это самое разгромное поражение «Десятки» в истории Медиалиги

Медиалига, 2-й тур

3 мая, воскресенье

ФК «10» – СКА – 0:5 (0:2)

ФК «10»: Яра, Идову, Гудай, Лысов, Чичерин, Плиев, Гайнуллин, Мокаев, Кленкин, Данилин, Кутуз.

СКА: Кузьменко, Набабкин, Точе, Теняев, Герчиков, Еременко, Аддо, Симонов, Бадоев, Халназаров, Корж.

Голы: 0:1 – Сима (11, П), 0:2 – Малыха (19, П), 0:3 – Адо (26), 0:4 – Теняев (28), 0:5 – Корж (29, П).

Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».

Это поражение стало самым разгромным поражением «Десятки» в истории WINLINE Медиалиги. До этой игры команда максимум с разницей в три мяча – это случилось дважды в МФЛ-2 от «БейБеги» (3:6) и «БроукБойз» (1:4).