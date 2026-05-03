«Апсны» обыграл «Эгриси» в Москве во 2-м туре МФЛ-7
Медиалига, 2-й тур
3 мая, воскресенье
«Эгриси» – «Апсны» – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Дгебуадзе (16), 0:2 – Пантелеев (44), 0:3 – Рахмани (49).
«Эгриси»: Ржавый, Балашов, Яненко, Зот, Чван, Росляк, Лобачев, Гайдамак, Мара, Юрчик, Рит.
«Апсны»: Кацуба, Асландзия, Шолох, Дгебуадзе, Чичба, Тарба, Пантелеев, Чалигава, Тодуа, Рахмани, Акуджба.
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем