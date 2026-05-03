«СиндЕкат» обыграл «Банку» в серии буллиталити во 2-м туре Медиалиги
Медиалига, 2-й тур
3 мая, воскресенье
«СиндЕкат» – «Банка» – 2:2 (0:0, 3:2 Б)
Голы: 1:0 – Златан (33), 1:1 – Кашай (39, пенальти), 2:1 – Саного (40), 2:2 – Родя (45, пенальти).
«СиндЕкат»: Арап, Герас Jr., Сосранов, Дорожинский, Сакович, Герас, Подокс, Репях, Подберезкин, Сарксян, Златан.
«Банка»: Сухоносов, Сиваков, Матвеев, Д. Мишин, Шурыга, Катрич, Дато, К. Мишин, Агаронян, Акжигитов, Кабутов.
Матч прошел в Москве на стадионе «Космос».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем