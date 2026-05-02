Кузнецов о словах Дивеева про ЛЧ: «Мимо него шестеро пробегут, и он не заметит»

Экс-игрок сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о словах футболиста сборной России и «Зенита » Игоря Дивеева .

Ранее защитник «Зенита» заявил: «Я никогда не играл в Лиге чемпионов, но слышал, что там легче, чем в РПЛ . У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться».

«Когда он выйдет и мимо него пробегут шесть человек, и он их даже не увидит, тогда будет говорить.

Там все по-другому: и скорости, и мышление. Все быстрее в разы. Ему надо там разок очутиться, чтобы он по-другому говорил», – сказал экс-защитник ЦСКА и «Эспаньола».

Дмитрий Кузнецов никогда не выходил на поле в Лиге чемпионов, но играл в Кубке обладателей кубков за ЦСКА.