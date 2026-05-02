Кузнецов о словах Дивеева про ЛЧ: «Мимо него шестеро пробегут, и он не заметит»

Экс-игрок сборной России и ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о словах футболиста сборной России и «Зенита» Игоря Дивеева.

Ранее защитник «Зенита» заявил: «Я никогда не играл в Лиге чемпионов, но слышал, что там легче, чем в РПЛ. У нас соперники тебя кусают по ногам, а там спокойно можно принять мяч, развернуться».

«Когда он выйдет и мимо него пробегут шесть человек, и он их даже не увидит, тогда будет говорить.

Там все по-другому: и скорости, и мышление. Все быстрее в разы. Ему надо там разок очутиться, чтобы он по-другому говорил», – сказал экс-защитник ЦСКА и «Эспаньола».

Дмитрий Кузнецов никогда не выходил на поле в Лиге чемпионов, но играл в Кубке обладателей кубков за ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал FC ViBE
Понятно что Дивеев это всё с юмором, с пацанами угорали, почему у нас за обычный юмор, начинают есть пацанов...
Понятно что Дивеев это всё с юмором, с пацанами угорали, почему у нас за обычный юмор, начинают есть пацанов...
Потому что не смотрели видео, где он 100 раз сказал, что не играл в лч и не может судить серьезно.
Понятно что Дивеев это всё с юмором, с пацанами угорали, почему у нас за обычный юмор, начинают есть пацанов...
С пацанами это на лавочке. А тут на всю страну. Так что резонанс про глупость футболиста будет на всю страну
Это сказал футболист который ни разу не выходил на поле в играх ЛЧ... Гениально.
Это сказал футболист который ни разу не выходил на поле в играх ЛЧ... Гениально.
Дмитрий Кузнецов в нищем ЦСКА победил Барсу Кройффа на Камп-Ноу. 3:2. И выбил их из турнира. Если и было когда величие у ЦСКА, то именно тогда, это вам не уефа с газзаеым. Вы это не застали, молчите.
Дмитрий Кузнецов в нищем ЦСКА победил Барсу Кройффа на Камп-Ноу. 3:2. И выбил их из турнира. Если и было когда величие у ЦСКА, то именно тогда, это вам не уефа с газзаеым. Вы это не застали, молчите.
не играл там Кузнецов, в Эспаньоле был уже
Отцы теоретики
А где мнение Царя по этому вопросу? Без его аналитики тяжело такой вопрос сложный разбирать.
Ответ made in Leningrad
А где мнение Царя по этому вопросу? Без его аналитики тяжело такой вопрос сложный разбирать.
Дивеев футбольный человек, сходу аргументы не придумал)))
ахаха, во ржака, мяч там дают принять и подумать
у него че, телевизора нет что ли
Мем года про ЛЧ
Ну Дивеев лепит
